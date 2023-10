Nymburk je po druhé výhře v Europe Cupu na čele skupiny, doma porazil Mornar Bar

Double double zaznamenal v dresu vítězů Thomas Bell, který byl se 17 body nejlepším střelcem utkání a připsal si i 10 doskoků. Dvouciferný počet bodů dali za Nymburk také Jaromír Bohačík, Ondřej Sehnal (oba 14) a Spencer Svejcar (10). Za Mornar předvedl double double Makol Mawien, autor 10 bodů a 14 doskoků.

„Takhle se snažím hrát každý zápas. Ze všech sil pomoci týmu k výhře. Trenér se nám snaží vštípit tento styl hry, abychom byli konzistentní, hráli na maximum a na konci odešli s výhrou. A to se teď daří,“ uvedl Bell v tiskové zprávě klubu.

Nymburk se v úvodu ujal vedení 6:0 a nepustil soupeře ani jednou do náskoku. Ke konci první čtvrtiny vedl už o 11 bodů, ale Mornar ještě do jejího konce snížil na 18:23. Na začátku druhé části na to zareagovali Sukhmail Mathon a Bell, ale hosté se vzápětí přiblížili na 24:27. Na snahu Nymburka o trhák v prvním poločase soupeř pokaždé odpověděl a držel se na kontakt za stavu 35:40.

„V první půli jsme nebyli v obraně tak pevní a dovolil jsme jim více snadných košů, než bychom chtěli. Ale i my jsme se dostávali ke snadným košům, když jsme hráli ve vysokém tempu. Bylo to hodně o nás. Když jsme hráli to, co trénujeme, tak jsme byli měli navrch,“ uvedl Bell.

Třetí čtvrtinu už ale bronzový tým uplynulého ročníku české ligy zcela opanoval 23:12 a v závěrečné čtvrtině vedl už i o 22 bodů. Porážku černohorský celek, který na úvod uspěl doma proti Sabahu Baku po výsledku 80:75, zkorigoval.

„Hodně nám pomohla dobrá obrana ve druhé půli. Dnes to od nás nebyl úplně nejlepší výkon, ale vyhrát zápas, ve kterém nehrajete ideálně, je známka velkých týmů. Ne všechno do sebe dnes zapadlo, ale hlavní je, že jsme měli zápas pod kontrolou, nedali jsme soupeři nic zadarmo a vyhráli jsme. Ale sami víme, že umíme hrát ještě mnohem lépe,“ dodal Bell.

FIBA Europe Cup mužů 2. kolo Skupina D ERA Basketball Nymburk - KK Mornar Bar 78:62 (23:18, 40:35, 63:47)

Nejvíce bodů: Bell 17, J. Bohačík, O. Sehnal po 14, Svejcar 10, Mathon 8 - Gavrilovič 15, Murray 13, Jovanovič a Mawien po 10. Sabah Baku - Bahcesehir Koleji Istanbul 65:83 (36:47)