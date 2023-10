ONLINE: Nymburk se do Europe Cupu vrací na hřišti Bahcesehiru Istanbul

Nymburk má ve skupině za soupeře ještě černohorský Mornar Bar a ázerbájdžánský BC Sabah. Z deseti základních skupin postoupí do play off jen vítězové a šest nejlepších týmů ze druhých míst. Bahcesehir by měl být papírově nejsilnějším sokem.

ONLINE: Bahcesehir - Nymburk Reportáž ze zápasu FIBA Europe Cupu od 18 hodin

Nymburk se s ním utkal dvakrát v Lize mistrů loni v listopadu. Nejdříve v Praze na Královce vyhrál 79:76 a potom v Istanbulu podlehl 80:88. Oba celky obměnily kádr a mají i nové trenéry. Nymburk vede Ital Francesco Tabellini, Bahcesehir převzal bývalý asistent Sinan Atalay, který má z dřívějších opor v týmu jen francouzského pivota Jerryho Boutsieleho.