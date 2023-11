Byla výhra v Istanbulu jenom náhoda? Nymburk jde do odvety s favoritem

Nymburk má skupinu velmi dobře rozehranou, když vyhrál všechny tři dosavadní zápasy. Po úvodním překvapivém triumfu v Istanbulu zvládl s přehledem i oba domácí duely s Mornarem Bar a Sabahem Baku. Pokud by uspěl i nyní proti Bahcesehiru, už by mohl slavit postup. Pokud by sice Mornar Bar zároveň vyhrál se Sabahem, ještě by Nymburk neměl stoprocentně jisté první místo, ale už by měl dostatek výher, aby mu neutekl případný postup z druhého místa, ze kterého jde dál šest z deseti týmů.

O víkendu Nymburk nehrál, jelikož si Ústí odložilo vzájemný zápas až na konec listopadu. Měl ta možnost se na favorita celý týden připravovat. Naopak Bahcesehir odehrál v sobotu duel turecké ligy proti Darüssaface a prohrál 86:93. Aktuálně je sice až na jedenácté příčce s bilancí dvou výher a čtyř porážek, ale měl na úvod sezony těžký los, když hrál s euroligovými celky.

ONLINE: ERA Nymburk - Bahcesehir Utkání FIBA Europe Cupu od 18.30 v podrobné reportáži

Ve FIBA Europe Cupu po úvodní těsné prohře s Nymburkem zabral a zvítězil v Baku nad Sabahem 83:65 a v Černé Hoře nad Mornarem 78:71. Velkou zásluhu na tom má pivot Jerry Boutsiele, který je po třech kolech nejužitečnějším hráčem soutěže s průměry 22,7 bodu a 10,3 doskoku. Patří mu druhé místo mezi střelci a třetí na doskoku.

V Nymburce čeká Boutsieleho atraktivní souboj s Thomasem Bellem, který je pak čtvrtým nejužitečnějším hráčem. Bell je zatím nejlepším nymburským hráčem v soutěži s průměry 14,7 bodu a 8,7 doskoku a 3,3 asistence. Nymburk se však ale opírá hlavně o sílu týmu, když se pravidelně točí deset hráčů. Naopak Bahcesehir vsází na první pětku složenou ze zahraničních hráčů, kteří téměř nestřídají.

Phil Scrubb z Bahcesehiru Istanbul střílí na koš Nymburka. Brání ho Ondřej Sehnal.

Vedle pivota Boutsieleho je to další Francouz Axel Bouteille, který se v minulé sezoně dostal do nejlepší pětky EuroCupu a patří do širšího kádru francouzské reprezentace. V prvním vzájemném duelu dělal obraně Nymburka problémy zejména při střelbě z dálky. V té je nebezpečný také Philip Scrubb, který nedávno získal s Kanadou bronz na mistrovství světa a má za sebou angažmá v Řecku, Německu, Rusku, Španělsku či Francii.

Na pozici čtyři má Bahcesehir americkou posilu Tylera Cavanaugha, který má odehráno 50 zápasů v NBA a dalších 63 utkání v Eurolize v dresech Alby Berlín a Žalgirisu Kaunas. Na rozehrávce je pak figuruje zkušený Američan Tony Taylor. Ten má na kontě také triumf v Lize mistrů v roce 2019 s Virtusem Boloňa. O dva roky později byl s Karsiyakou ve finále Ligy mistrů, když ve čtvrtfinále pomohl porazit právě Nymburk.