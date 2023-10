O patro níž proti síle z Ligy mistrů. Nymburk začne pohár v Istanbulu

„Měl jsem možnost hrát FIBA Europe Cup loni s Bambergem a byla to velmi dobře obsazená soutěž. A letos vypadá, že je ještě nabitější. Jsou tam týmy, které mají opravdu velkou kvalitu, což dokazuje už náš první zápas. Moc se na to těším, bude to dobrá konfrontace,“ uvedl křídelník Jaromír Bohačík k účasti ve druhé hlavní pohárové soutěži pod hlavičkou Mezinárodní basketbalové federace FIBA.

Nymburk má ve skupině za soupeře ještě černohorský Mornar Bar a ázerbájdžánský Sabah. Z deseti základních skupin postoupí do play off jen vítězové a šest nejlepších týmů ze druhých míst. Bahcesehir by měl být papírově nejsilnějším sokem.

Nymburk se s ním utkal dvakrát v Lize mistrů loni v listopadu. Nejdříve v Praze na Královce vyhrál 79:76 a potom v Istanbulu podlehl 80:88. Oba celky obměnily kádr a mají i nové trenéry. Nymburk vede Ital Francesco Tabellini, Bahcesehir převzal bývalý asistent Sinan Atalay, který má z dřívějších opor v týmu jen francouzského pivota Jerryho Boutsieleho.

Nymburský kapitán Martin Kříž zakončuje na brněnský koš.

„Určitě budou mít trochu výhodu pod košem na kila i centimetry. Boutsiele je opravdu zkušený a silný pivot. Je otázka, jak se s ním popasujeme. Když ale budeme plnit, co jsme si řekli, můžeme zastavit i jeho,“ uvedl nymburský kapitán Martin Kříž. Posilami Bahcesehiru jsou Američané Tyler Cavanaugh a Tony Taylor, Kanaďan Philip Scrubb a Francouz Axel Bouteille.

„Jejich základní pětka je opravdu hodně kvalitní a dělá velký dojem. Favorit nebudeme, ale to neznamená, že nemůžeme uspět. Musíme ze sebe dostat to nejlepší,“ prohlásil kouč Tabellini. „Jejich soupiska je opravdu silná. Mají výborné individuality. Musíme předvést hodně dobrý týmový výkon, abychom měli šanci uspět. Určitě je to favorit naší skupiny,“ doplnil Bohačík.

Nymburský trenér Francesco Tabellini

Do mezinárodní soutěže vstupuje Nymburk o dva týdny později než loni. „Věřím, že ten pozdější vstup do pohárů bude určitá výhoda, protože už toho máme spolu více odehráno a odtrénováno. I když víme, že to pořád není úplně ideální, tak jsme naskočili na vlnu, která se zvedá a naše hra si sedá více a více. Takže věřím, že jsme připraveni, abychom předváděli dobré výkony i na evropské úrovni,“ konstatoval Kříž.

Doufá, že tým na rozdíl od loňského vystoupení v Lize mistrů postoupí ze základní skupiny. „Bahcesehir všichni známe z minulé sezony. Mornar také patří do pohárů, vždy ale záleží, jak silný tým se mu podaří složit. Uvidíme až po prvním kole, jak na tom jsou. Sabah jsem viděl v kvalifikaci a také rozhodně nemají špatný tým. Rozhodně to nebude lehká skupina, ale máme na to se porvat o co nejlepší umístění,“ dodal Kříž.