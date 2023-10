Hrdina nizozemského finále Collins míří do Nymburka, Adamu se neuplatnil

O rok starší křídelník Adamu za Nymburk neodehrál ani jeden zápas. Rodák z Ohia Collins má za sebou čtyři roky na univerzitě South Florida, kde patřil ke klíčovým hráčům. Na závěrečný rok přestoupil na univerzitu Clemson. Následně byl v dresu Dallas Mavericks v NBA Summer League, kde se potkal s bývalým hráčem Nymburka Jerrickem Hardingem. Zasáhl jen do jednoho utkání.

Loni v říjnu si ho vybrali Ontario Clippers v draftu do G-League, ale do týmu se neprobojoval a zamířil do Evropy, kde ho angažoval Leiden. Jemu pomohl vyhrát nizozemskou i belgicko-nizozemskou ligu, v níž byl nejužitečnějším hráčem finálové série. Průměry měl 11,2 bodu, 5,3 doskoku a 3 asistence na zápas.

„David je hráčem, který může pomoci týmu v mnoha věcech. Ať už jsou to doskoky, zisky, asistence, ale i body. Je to hráč, který je vidět ve statistikách. Těším se, jaký bude mít vliv na naši hru,“ řekl trenér Francesco Tabellini.