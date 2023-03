Český pohár tutově s novým vítězem. Zlato by ze Svobody udělalo horolezce

Basket Brno může útočit na první triumf od založení klubu v roce 2012. Loni získal bronz v lize a v poháru skončil čtvrtý. „To, že nám program přivedl Ústí do cesty týden před Final Four i v lize, je pro nás plus, protože už to byl nějaký čas, co jsme spolu hráli v základní části. Teď měli velmi dobré výsledky, ale my si na ně věříme,“ uvedl brněnský pivot Šimon Puršl v tiskové zprávě.

Brňané v neděli vyhráli v Ústí nad Labem 109:93 a vzájemnou bilanci v sezoně vedou 2:1. „Poslední zápas nás může pěkně připravit. Budeme líp vědět, co budeme potřebovat ve Final Four udělat, abychom Ústí dokázali porazit,“ uvedl Puršl. V případě triumfu bude mít novou ozdobu na těle. „Když to vyhrajeme, nechám si pohár na památku vytetovat,“ doplnil.

Ústí bylo v poháru třikrát třetí (1994, 1996 a 2000). „Pokud pohár vyhrajeme, tak půjdu dohola,“ slíbil pivot Ladislav Pecka.

Čtyřnásobný ligový vicemistr Děčín skončil v poháru druhý v letech 2012, 2015 a 2016. „V případě vítězství zdolám děčínskou ferratu na Pastýřské stěně náročnější stezkou, ačkoli s lezením zatím nemám žádné zkušenosti,“ vyhlásil děčínský střelec Matěj Svoboda. „Dobytí poháru je náš jasný cíl. V aktuální sezoně, kdy každý může porazit každého, a když Nymburk na Final Four nepostoupil, je turnaj otevřený pro všechny týmy,“ dodal.

Kolín byl v sezoně 2020/21 v poháru druhý po finálové porážce s Nymburkem. S Děčínem má v této sezoně bilanci 1:2.

Ondřej Šiška (vlevo) z Kolína přihrává v zápase s Kolínem, brání ho Martin Mach.

„Všechny tři zápasy jsme měli skvěle rozehrané. Vždy nám dělal problém rozehrávač Walton, který celou sezonu hraje skvěle. Proti nám to bere na sebe a rozhoduje. Musíme si uvědomit, kde kdo dělá chyby, a udělat nějaké změny, abychom v sobotu vyhráli,“ řekl kolínský rozehrávač Ondřej Šiška, který dříve hrál za Děčín.

Vítěz poháru získá 80 tisíc korun a další celky v pořadí vždy o 20 tisíc méně. Dosud triumfovaly patnáctkrát Nymburk, který tentokrát vypadl ve čtvrtfinále s Brnem, šestkrát Opava, pětkrát Nový Jičín, dvakrát Pardubice a jednou Prostějov.