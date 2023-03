Stříleli jsme jako v počítačové hře, žasl Pecka. V poháru prahne po medaili

Nedávných 116 bodů Opavě a 122 Ostravě představovaly dosavadní ofenzivní vrchol Pand. „Po 58 bodech v Nymburce, kdy jsme se nevyrovnali s tlakem obrany soupeře, jsme si sedli, něco řekli a vyčistil se vzduch. A doufám, že jsme získali nový náboj, který se nás bude držet až do Final 4,“ věří tahoun Ladislav Pecka. „Ty dva zápasy byla naše střelecká úspěšnost opravdu enormní, hraničící až s počítačovou hrou NBA2K, kdy člověk střílí a má pořád zelenou. Já si ale myslím, že 120 bodů není potřeba, stačí dát sto a trochu ubránit. Náš útočný potenciál je obrovský, ale pořád bojujeme s obranou.“

Když se Sluneta dostane do laufu, je těžko k zastavení. „Většinou je na nás osobka a hodně natěsno. A jakmile to tak není, někdo od nás se rozstřílí. S Opavou a Ostravou to byli Tony Hicks s Krisem Martinem, kteří dávali pět šest trojek. Buď měli od obrany dost místa, nebo si ho dokázali udělat, což je neskutečná výhoda. Já si místo takhle sám udělat neumím, ale náš systém je stavěný tak, aby obrana při pick-and-rollu hodně vypomáhala dole a otvírala prostor střelcům,“ popisuje Pecka, jak útočné soukolí funguje.

Ústecký trenér Jan Šotnar

V sobotním semifinále bude Sluneta čelit ligovému lídrovi s Brna, který ji porazil minulý víkend její vlastní zbraní. Přestřílel ji 109:93. „Tohle nám jedině pomůže,“ nebojí se Šotnar, že by se jeho ekipa rozklepala. „Hráče ta porážka bude o to víc motivovat. Brno nám nakopalo zadek, my mu to chceme vrátit. Nevěřím, že bude mít takovou střeleckou produkci jako u nás. Doufám, že v sobotu to bude úplně jiný zápas.“

Pecka dumá: „Bude stačit bránit nad náš průměr v lize a v útoku si pojedeme svoje. Pak to dopadne dobře.“

Pro všechny aktéry je Final 4 mimořádné, když chybí Nymburk, jehož hegemonie se drolí. „Letošní sezona je speciální, Nymburk není tak dominantní jako vždycky a já jsem rád, že liga je vyrovnanější a nehraje se jen o druhé místo. Vím, že tohle neslyší rádi, ale Kolín je porazil v lize už třikrát a já doufám, že už je někdo sesadí,“ hecuje Pecka. Šotnar však vzhledem k ligovému finiši varuje: „Pokud se Nymburk ještě posílí o dva hráče za příplatek, bude zase favorit. Jak říká opavský trenér Petr Czudek, Nymburk má prostě v DNA vítězství. Ale na titul může pomýšlet třeba i Brno.“

Final 4 basketbalistů Sportovní hala Královka v Praze Sobota 18. 3.

15:00 Sluneta Ústí nad Labem – Basket Brno

18:00 Geosan Kolín – Armex Děčín Neděle 19. 3.

16:30 o bronz

19:40 finále

Teď se však bojuje o pohárový grál, do Final 4 se Nymburk neproklestil. Šanci větří každý ze čtyřlístku Ústí, Brno, Děčín a Kolín. Doufají i v podporu fanoušků.

„Věřím, že dvě tři stovky za námi do Prahy na Královku přijedou,“ tipuje Pecka. „Hrajeme z pohledu fanouška atraktivní basket, všichni to úplně žerou a já jsem neskutečně rád. Za covidu to bylo hrozné, jako bychom hráli na hřbitově. Teď si na ty velké návštěvy zvyknete rychle. Lidi vám pomůžou, jedou mexické vlny a letos bych před našimi příznivci chtěl smeknout. Jsou úžasní a my jim to, myslím, taky vracíme.“

A vrátí jim to Sluneta i pohárovou medailí? Po rekordu v počtu výher za sebou i v počtu nastřílených bodů by zlomila další klubové maximum. „Každopádně je to cíl. Pro mě určitě a o klubu platí totéž. Pro mě je důležité přivézt si nějakou medaili. Sluneta ji ještě z žádné soutěže nemá,“ burcuje ústecký pilíř Pecka.