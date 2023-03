Poprvé zvednout nad hlavu trofej, přeje si šéf děčínských basketbalistů

Královku snad zaplní i fanoušci ostatních účastníků Final 4. „Tím, jak je to letos otevřené, tak si myslím, že by mohlo zajímat i pražské fanoušky. Doufám, že budeme všichni mile překvapeni a bude to mít důstojnou atmosféru,“ věří šéf Armexu.

V sobotu se Válečníci utkají o postup do finále s Kolínem. „Máme to s nimi letos 2:1 na zápasy, dvakrát jsme je porazili doma, jednou prohráli u nich. Tohle je neutrální půda, bude to otevřené. Podle tabulky jsou momentálně nejslabší, podle soupisky zdaleka ne, takže uvidíme. Uděláme vše, abychom postoupili my,“ slibuje Houser.

Válečníkům dosud velká trofej ve sbírce chybí, mají čtyři stříbrné medaile z ligy, několikrát byli i ve finále poháru. Letos je šance na zlato větší než v minulosti, suverén posledních let Nymburk tentokrát ve Final 4 chybí.

„Při dominanci Nymburka to většinou bývaly soutěže o druhé místo, teď je to konečně o první, takže motivace je to ohromná. Ono i v lize to letos bude podobné a hodně vyrovnané, ale pohár je o jednom zápase, takže je to o něco snazší. Musíme tvrdě dřít, když tam necháme všechno, tak věřím tomu, že jsme schopni udělat dobrý výsledek. A samozřejmě je lákavé zvednout nad hlavu pohár!“