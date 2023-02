Pecka o obří vítězné sérii Slunety: Funguje chemie, nejsme namyšlení

„Takovou šňůru jsem ještě nezažil ve druhé, třetí ani jiné lize, které jsem hrál. Premiéra! Ale zajíci se počítají až po honu,“ krotí číslo 44 euforii. „Je to fráze, ale já bych chtěl zase použít spojení, že zůstáváme pokorní. Nejsme určitě nahoře, nejsme namyšlení. Jde o vyústění dlouhodobé práce.“

Z pekelného startu k nebeské sérii vytáhly Slunetu rošády v kádru. „Omílá se to pořád, ale tohle nás nastartovalo. Přišli Hicks s Daileyem, sedlo si to dohromady a chemie funguje. Zaťukám to, snad to tak pojede dál,“ modlí se Pecka.

Rozehrávač Tony Hicks je bombarďák, jakého Ústí dlouho nemělo. Mozek a motor hry. „Zvednul nás o 50 procent. Do jiných výšin!“ blahořečí Američana křídelník řečený Peckiáda. „Hicks je strašně silný, má rychlé ruce, nohy, umí hru zrychlit i zpomalit, je komplexní. A dobře nastavený v hlavě. Nedá se pár střel, uklidní nás a vstřelí důležitý koš.“

Velesérii načala senzační výhra nad Nymburkem, Slunetě narostla křídla a vzlétla. „Oni ještě byli v sestavě s Klassenem, jedním z nejlepších rozehrávačů, co tady mohl být. My je porazili v plné polní a od té doby to jede!“ blaží Pecku. A těší ho taky, že gigant Nymburk ztratil suverenitu. „Jsem strašně rád, že liga je vyrovnaná, a doufám, že se nebude hrát zase jen o druhé místo.“

Fanoušci ústecké Slunety během utkání s Děčínem.

Ústí se vyšplhalo už na třetí příčku tabulky. Při derby v hale bouřilo patnáct stovek fandů. „Neskutečná atmosféra. Chtěl bych to brát už jako pravidlo,“ zasnil se Pecka. Tuší, že série nebude nekonečná: „Jednou to přijde. Máme neskutečně těžké zápasy, teď v Pardubicích. Nepřemýšlím, že z té formy musíme co nejvíc vytřískat. Pro mě je důležitý moment teď, přítomnost. Jsem přítomný člověk.“ Ústecká přítomnost je sladká.