V Děčíně tekla z basketbalistů krev. Vyhrocené může být i pohárové finále

Bitva s Brnem byla jako na houpačce. „Špatně jsme zápas rozehráli, naštěstí jsme se vrátili zpátky a pak se to přelévalo. Ale nebyli jsme schopni si pohlídat jejich útočný doskok, i když jsem na to upozorňoval, že tam chodí všichni od křídel až po pivoty. Ale bohužel nás přeskákali a díky této činnosti byli lepší,“ uznal lídr Válečníků, který si připsal 18 bodů.

V poslední čtvrtině si Armex nechal favorita utéct na dvouciferný rozdíl a ztrátu už nedohnal. „My byli v útoku jaloví, oni naopak trefili nějaké koše a tím se trošku se nahecovali. My se to pak snažili dohánět, ale takhle zkušený tým už si to dokáže pohlídat. Náš finiš přišel pozdě,“ mrzelo kapitána.

Odplata může přijít hodně brzy, už o víkendu čeká Děčín první vrchol sezony. V pražské hale Královka bude usilovat o historický triumf v domácím poháru. „Hrozně se na to těším, snad budeme všichni zdraví a přijede co nejvíc diváků, když už se to do Prahy dalo. Podle mě je to škoda, bylo tam spousta zájemců o pořadatelství včetně Děčína, ale tohle rozhodnutí není na mě. Může mě to mrzet, ale hrajeme na Královce a jsme s tím jsme srovnaní.“

V semifinále Armex narazí na Kolín, aktuálně nejslabší tým nadstavbové skupiny A1. „Podle tabulky ano, ale my hráli nedávno s Opavou, která je taky níž, a bylo to do poslední chvíle vyrovnané. Prvního od osmého letos dělí pár výher. Hrozně mě to baví, má to šťávu i díky tomu, že Nymburk už není tak dominantní,“ líbí se Pomikálkovi. Nálepku favorita semifinále Final 4 odmítá. „Nerad chodím do jakéhokoliv zápasu jako favorit, nechci říkat, že musíme, ale určitě chceme. A doufám, že takto si to nastaví všichni,“ burcuje.

Zvlášť, když letošní Final 4 je opravdu výjimečné. Nikdo není dopředu jasný favorit jako v předešlých letech býval Nymburk. Ten se ani do finálové čtyřky nedostal.

„Nymburk poslední dobou vždy dominoval a Final 4 bývalo hraní o 2. místo. Teď podle mě nikdo nevyhraje žádný zápas třeba o 30, může se stát cokoliv.“

Urvat trofej, to by byl pro Pomikálka splněný sen. „Asi jsem to už vyhrál s Nymburkem, ale dotáhnout Děčín k takovému triumfu, to by bylo skvělé. Nikdy v historii se to nestalo, takže by to bylo velké,“ zasnil se děčínský vůdce. V případném finále by Děčín narazil buď znovu na Brno, nebo na rivala Ústí, takže je docela pravděpodobné, že by to znovu byla bitva na krev.