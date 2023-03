Ostravští basketbalisté odrazili nápor Kolína, Opavané zaspali začátek v Děčíně

„Koncovku jsme určitě měli odehrát lépe, ale základ výhry vidím v dobré obraně v prvním poločase,“ řekl ostravský křídelník Filip Šmíd. „Po výprascích v Nymburce a Ústí nad Labem je to cenné vítězství.“

„Podle bodů to sice nevypadá, ale přece jen jsme oproti předešlým zápasům o něco zlepšili obranu,“ řekl ostravský trenér Adam Choleva. „Neustále jsme mírně vedli, což pro nás může být zrádné, ale zvládli jsme to.“

Kolínský trenér Adam Konvalinka podotkl, že se v závěru zázračnou střelou dostali do hry o vítězství. „Ale rozhodla první čtvrtina a nástup do zápasu, který jsme nezachytili. Domácí si s námi dělali, co chtěli,“ uvedl Konvalinka.

Opavskému trenérovi Petru Czudkovi se nelíbil laxní začátek jeho týmu v Děčíně. „Prohrávali jsme o třináct bodů, ale zónová obrana nás dostala zpět do hry. Pak jsme vedli o třináct bodů my. Bohužel jsme nebyli schopni zastavit Nicholse, Waltona ani Matěje Svobodu,“ řekl Czudek.

Ostrava ve středu od 17.30 hostí Pardubice, duel Opavy v Nymburce je odložený na 5. dubna.