Nahoru na horu! Svoboda splní sázku, za pohárové zlato vyleze náročnou ferratu

„Až bude počasí a podmínky, vylezu. Nevím, jak to bude těžké. Nikdy jsem to nedělal. Musím si to trošku naskautovat, ať se hlavně nikomu nic nestane, ale určitě sázku splním,“ necouvne před nejdelší českou ferratou šestadvacetiletý táta dvou dětí, který nemá lezecké zkušenosti.

Zato basketbalové ano, ve finále poháru je prodal. Válečníci v nedělním pražském vrcholu Final Four s neutuchající energií zdeptali ligového lídra Brno 87:74 a Svoboda se stal s 27 body nejlepším střelcem zlaté bitvy. „Je to asi nejlepší moment v mé dosavadní kariéře. Úžasný pocit,“ tvrdil navzdory čtyřem ligovým titulům s Nymburkem. „Vyhráli jsme, to chce každý. Na tohle budeme vždy vzpomínat.“

V hale na Královce burácelo 1 365 fanoušků, děčínští tifosi svému mužstvu vytvořili domácí kulisu. „Atmosféra byla parádní. Za to patří obrovský dík všem fanouškům, nejen našim děčínským, ale i z ostatních klubů,“ smekl Svoboda. „Všichni jsme se obávali, jak to v Praze bude. Jestli lidi přijedou, nebo nepřijedou. Předčili naše očekávání a pomohli nám k zisku pohárového titulu.“

Bývalý hráč Ostravy, Svitav, Nymburka a amerických univerzitních Dayton Flyers svůj bodový příspěvek vyzdvihovat nechtěl. „Nejdůležitější je týmový výkon a vítězství. Jsem rád, že jsem k tomu pomohl asi nejvíc, jak jsem mohl,“ usmíval se rodák z Ostravy. K 27 bodů přidal šest doskoků a čtyři zisky.

Výkon proti ligovému lídrovi označil za koncentrovaný od první do poslední minuty. „Byli jsme absolutně lepší,“ pochvaloval si. „Už v poločase jsme byli skoro plus dvacet a věřil jsem, že když nebudeme mít nějaký megazkrat, už to uhrajeme. Brno se pak zlepšilo, ale my jeho tlak ustáli.“