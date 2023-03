Šéf Válečníků: Zlato je něco speciálního. Play off bude letos pecka

„Bohužel ze zánětu dutin,“ pousmál se. „Ani pivo jsem si nedal, protože beru antibiotika. Ale já si náš úspěch užívám vnitřně.“

A jak tedy slavil Děčín?

Hned po nedělním finále v šatně zaznělo, že teď si to užijme, ale ve středu hrajeme derby. Není konec sezony. Já jel domů s rodinou, kluci měli možná trošku delší cestu do Děčína. Určitě se někde stavili, nějaké pivo si zasloužili. Bylo to pro ně dost emočně vypjaté, takže trošku se to oslavit musí. Ale pokud by lítali někde u stropu, tak je trenér rychle posadí zpátky na zem.

Děčínské medaile Zlato

- pohár 2023 Stříbro

- liga 2015, 2016, 2017, 2019

- pohár 2012, 2015, 2016 Bronz

- liga 1998, 2009, 2011, 2012

- pohár 2011

Co zlato pro klub znamená?

Splnění snu. Xkrát jsme byli druzí, teď máme první trofej. Konečně se to prolomilo, poprvé v historii klubu máme zlato, to je něco speciálního.

A vaše osobní pocity?

Strašná radost. Ale mluvil jsem s trenérem Petrem Czudkem, který s Opavou vyhrál pohár loni, a říkal mi: Nejstarší věc na světě je včerejší úspěch. Musíme jít dál. Sám vím, jak to funguje. Za rok dva může být všechno jinak. Teď si to užívejme a uvidíme.

Trenér Tomáš Grepl tvrdil, že zlato si zasloužíte nejvíc vy.

Já vím, jak to myslel. A já bych to s poděkováním předal dál Mirkovi Chrastnému a panu Šťastnému, tedy bývalému a současnému předsedovi. Oni klub roky táhnou.

Ale i vy jste inventář oddílu.

Přišel jsem v roce 2001. Jako hráč jsem medaili bohužel nezískal, nejlíp jsme byli čtvrtí. Nyní si to užívám z pozice generálního manažera, ale zlato patří celému klubu i městu, fanouškům, partnerům, hráčům, předsedům. Klub musí být vždy na prvním místě. Tak to tady je. Nemůžeme stavět na jiných hodnotách.

Co vás ke zlatu dovedlo?

Momentální forma. A že si tým od začátku sezony sednul. Má dobrou chemii, trenér Grepl odvádí spoustu práce. I štěstí k tomu patří. Pohár není liga, není čas na opravu, každý zápas je jako sedmý v play off. Jakmile se bude hrát v lize play off na čtyři výhry, bude to o něčem jiném a ještě vyhrocenější. Na krev.

Děčínský generální manažer Lukáš Houser slaví úspěch proti Ústí.

Cítíte šanci na titul?

I my ji máme. Pro mě je pořád největší favorit Nymburk, pak asi Brno. Ale nechci o tom mluvit. Nikdo nechce. Všichni jsou opatrní, neříkají: Cílíme na titul. My to samé. Někde v podvědomí to musí mít každý. Letos může překvapit kdokoli, pro fanoušky bude play off pecka.

Odměníte tým za pohár?

Něco v hlavě mám. A fandům ve středu při derby s Ústím trofej i medaili ukážeme, chystáme fotokoutek. Chceme se o radost podělit s těmi, co nemohli být v Praze. I na Královce jsme si Final Four užili, federace udělala show á la NBA a naši fanoušci byli nejlepší, nejpočetnější a nejhlasitější.