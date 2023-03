Zase jen čtvrtí. Jednou medaili pro Ústí urveme, slibuje Hrubý

„Pro nás je to určitě zklamání, podruhé v krátké době jsme sahali po nějaké medaili, ale zatím to nevychází. Není však všem dnům konec, zbraně neskládáme, jdeme dál. A jednou tu medaili pro Ústí urveme,“ slibuje ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Ústecké medaile Bronz

- pohár 1994, 1996, 2000

V pražské hale Královka, kde se o víkendu Final Four konalo, Slunetě nevyšel ani jeden zápas.

„S Brnem jsme byli od A do Z ve všem horší, chtěli a měli jsme porazit aspoň Kolín v zápase o bronz, ale ani to se nepovedlo. Liga ale bude ještě dlouhá a vyrovnaná a rozhodně neskládáme zbraně.“

Hrubý kritizoval, že svaz určil jako dějiště Final Four pražskou Královku a ani po turnaji názor moc nezměnil, byť jeho předpověď o prázdné hale se nenaplnila. Finále sledovalo bezmála 1 400 diváků.

„Dělá se bublina z toho, že atmosféra byla fajn, ale pořád si stojím za tím, že kdyby to bylo v Děčíně či v Ústí, tak by to bylo úplně o ničem jiném. Nebyl to propadák, ale ani nemůžu říct wow! Prostředí je tam hezké, ale kdyby to dali k nám na sever, tak by federace udělala líp,“ je přesvědčený ústecký šéf.

Pro děčínského vítěze má jen slova uznání. „Klobouk dolů. Pro mě nečekaně, ale zaslouženě vyhráli, gratuluju jim! A zase nám dali nějakou laťku, kterou budeme chtít přeskočit. Já mám tyhle výzvy rád, je super, když basket v Ústeckém kraji kvete a všichni se dívají na to, jak to tady děláme.“

Už ve středu se velcí rivalové střetnou v lize, hraje se v Děčíně. „Bude to strašná mela, jsou nahoře, ale to my taky. Rozhodně nikdo nebude plakat, když poteče krev. Já budu jedině rád, ať se mají lidi o čem bavit!“