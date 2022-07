ONLINE: Basketbalisté hrají v Litvě kvalifikaci o MS, získali si náskok

Basketbalisté sice v posledních letech s Litvou prohrávali, nyní však věří v úspěch. V jejich prospěch hraje papírově silnější sestava i větší motivace, neboť pobaltský celek už má postup jistý. Zase ho ale bude hnát bouřlivé domácí publikum.

Češi jdou do utkání s bilancí ve skupině 2:3, Litva má zápasové skóre 5:0. Pokud svěřenci Ronena Ginzburga vyhrají, projdou do další fáze. Pokud ne, budou potřebovat, aby Bosna doma s Bulharskem neprohrála o tři až pět bodů. Tento zápas startuje v pondělí ve 20:00 SELČ.

ONLINE: Česko vs. Litva Utkání sledujeme od 18:30 SELČ v podrobné reportáži.

„Jelikož máme osud ve své moci, tak do zápasu můžeme jít sebevědomě a Litevců se rozhodně bát nemusíme,“ poznamenal Tomáš Kyzlink.

Reprezentanti chtějí zvítězit ideálně o více než osm bodů. V prvním vzájemném duelu loni v listopadu totiž Litvě podlehli 66:74 a pokud by nyní získali výhru o zmíněný rozdíl, v konečném účtování by měli se soupeřem lepší skóre. Což by se jim hodilo ve druhé fázi kvalifikace, kam se přenášejí výsledky z první.

Jestli Češi do další skupiny postoupí, potkají se v ní s Francií, Maďarskem a Černou Horou. Společně s nimi půjdou dál Litva a nejspíše Bosna. Z této party už vzejdou letenky pro tři nejlepší celky na šampionát, který v příštím roce hostí Japonsko, Filipíny a Indonésie.

Zůstanou Češi po utkání v Litvě ve hře o tento svátek? Sledujte v podrobné reportáži.