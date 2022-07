V nároďáku si víc věřím. A pískot? Nevadí, někdy ho potřebuju, řekl Satoranský

Klajpeda (Od našeho zpravodaje) - Bodové příděly, přesné nahrávky, vůdčí role a dirigování v krizových momentech. Tomáš Satoranský po návratu k reprezentaci ukázal svůj přínos: basketbalisté pod jeho taktovkou zdolali Bosnu i Litvu a postoupili do druhé fáze kvalifikace MS 2023. „Je to úleva, bylo to náročné okno,“ přiznal třicetiletý rozehrávač.