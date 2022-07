Bohačík po návratu: Máme na čem stavět. S Bosnou mě to bavilo

Zejména v první půli české Lvy svým bodovým příspěvkem táhl. Z celkových 16 bodů jich nastřílel 13, když tradičně exceloval z perimetru. Trojky měl v utkání 7/4.

„Před zápasem jsem se cítil dobře, bylo to i dlouhou přípravou s týmem. Před tím jsem se chystal individuálně. Jsem rád, že mi tam s Bosnou něco spadlo,“ řekl 30letý reprezentant.

V pondělí od 18.30 se postup do druhé fáze kvalifikace s týmem pokusí vybojovat v Klajpedě proti domácí Litvě, jež má stoprocentní bilanci 5 výher. Češi jsou v tabulce skupiny F s poměrem 2-3 hned v závěsu. Dál je může posunout i prohra, jestliže Bulhaři nezvítězí v Bosně o tři až pět bodů (v tom případě by na tom Češi byli v minitabulce tří mužstev nejhůře a skončili by čtvrtí).

Bohačík a spol. ale pochopitelně nehodlají nic ponechat náhodě — jednoznačným cílem Lvů bude na Litvu v Klajpedě vyzrát. I proto, že v návazné skupině se počítají výsledky ze základních skupin.

Proti Bosně jste zvítězili, ale ne o potřebných nejméně 14 bodů, což by vám ve skupině F definitivně zajistilo nejhůř třetí postupové místo. Přitom to dlouho vypadalo opravdu nadějně, ale pak na vás Bosna zatlačila a snížila. Jak ten výsledek vnímáte?

My jsme se v poločase připravovali na to, že až Bosňané přijdou na palubovku, představí se v podobném duchu jako u nich doma — že na nás prostě vlétnou. Myslím, že ve třetí čtvrtině jsme se s tím vypořádali ještě docela pěkně, ale potom přišla hlušší pasáž, která nám bohužel vzala rytmus. Tam jsme přišli o ten potřebný čtrnáctibodový náskok.

Jak moc vás štve, že jste jej promrhali?

Uvidíme v pondělí.

To hrajete v Litvě. Výhra znamená jasný postup, za určitých okolností vám však může stačit i porážka. Skupina je zamotaná.

Ano. Je to stejné jako v minulé „kvaldě“. Týmy jsou přes léto úplně jiné a může se stát cokoli. Co si budeme povídat; my si do léta nepřinesli nejlepší bilanci, takže jsme s tím tak trošku počítali. Ale máme před sebou ještě jeden zápas.

Je po výhře na čem stavět?

Myslím, že jo. Máme za sebou v tomhle okně fakt povedený tréninkový kemp. Proti Bosně jsme ukázali solidní momenty.

Bosna vás drtila útočnými doskoky. Čím to bylo?

Zaprvé na to mají velmi dobré typy hráčů, zadruhé jsou ochotní na ten doskok chodit. Ale to pro nás není omluva, bylo to špatné. V Litvě tohle musíme zlepšit.

Jaromír Bohačík (vpravo) se chystá zakončit na koš Bosny a Hercegoviny v kvalifikačním duelu o MS 2023 v Pardubicích.

Dařilo se vám střelecky, ale také jste diskutoval s rozhodčími, od začátku na vás byli docela přísní.

Nechci to hodnotit, ale neřekl bych, že na nás byli nějak přísní. Já byl asi emotivnější, přece jen jsem hrál basketbal po dlouhé době. Bavilo mě to a občas jsem se nechal unést.

Potřebný rozdíl ve skóre jste získali brzy, jenže se vám Bosně upláchnout do většího trháku, který by ji zlomil, nepovedlo.

Když se hraje o nějaký konkrétní rozdíl bodů, tak se to kolem té hranice vždycky takhle motá... Je to asi zákon basketbalu. (úsměv)