První trénink? Zvyknout si na barvu sedaček. A soupeř musel osm hodin taxíkem

Hodinové lety z Prahy do Varšavy a z Varšavy do Vilniusu, poté ještě tříhodinová štreka autobusem přes celou Litvu až do přímořského městečka Klajpeda.

„Dlouhá cesta s hodně přestupy do letadla a autobusu,“ shrnul Hruban. „Ale zároveň je u toho spousta srandy. Vždycky, když se sejdeme, tak to stojí za to. Ale už jsme tady, což je hlavní. A co jsme slyšeli, tak Litevci měli cestu ještě horší, takže jsme na tom ještě dobře.“

Soupeři basketbalistů v pátek hráli v Bulharsku, při návratu do vlasti nestihli let z Varšavy a jelikož další volný v nejbližších dnech nebyl, museli z Polska cestovat nikoli vzduchem, ale po silnici. Hráči jeli osm hodin taxíkem (!) a do Klajpedy dorazili ve 4:30 ráno, trenéři a realizační tým čekali na autobus a přijeli o dvě hodiny později.

V neděli večer už si oba týmy vyzkoušely moderní a útulnou Švyturio arenu, která pojme šest tisíc diváků. V pondělí od 18:30 českého času se na zdejších ochozech čeká bouřlivá atmosféra.

„Litva má spoustu fanoušků, kteří s týmem cestují i po světě. Tvrdé jádro tady určitě bude,“ přibližuje Hruban, který byl tahounem českého týmu při zatím poslední návštěvě basketbalové velmoci. V únoru 2020 nasázel 26 bodů, porážce 89:97 ale nezabránil.

„Litva je náš evergreen posledních let, asi by to ani nebylo ono, kdybychom se s ní zase nepotkali. Chceme tady konečně vyhrát.“

Česko vs. Litva online reportáž v pondělí od 18:30 SELČ

Jeho tužbám nahrávají sestavy obou týmů. Zatímco český se může opřít o Tomáše Satoranského, Ondřeje Balvína, Patrika Audu, Davida Jelínka či Jaromíra Bohačíka, litevskému výběru největší esa scházejí.

„Na druhou stranu pro nás budou hůř čitelní, protože dost hráčů z jejich domácí ligy ani neznáme. Ale je to Litva, která má vždycky krabici s hráči, ve které může hrabat, dost hlubokou. Ale myslím, že největší jména chybí, takže je ideální čas na to je porazit,“ burcuje Hruban.

Papírově největší hrozbu představuje hráč celku NBA z Orlanda Ignas Brazdeikis, který v pátek proti Bulharsku zaznamenal 13 bodů a šest doskoků. Podobně úřadoval i Marius Grigonis z CSKA Moskva.

Český basketbalista Tomáš Satoranský v duelu s Bosnou a Hercegovinou.

Litevci zvítězili těsně 72:70, ve skupině mají suverénní bilanci 5:0 a jistotu postupu do další fáze kvalifikace MS 2023. Naopak Češi o ni budou muset ještě bojovat. Pokud Litvu zdolají, jdou dál. Pokud ne, budou potřebovat, aby Bosna doma s Bulharskem neprohrála o tři až pět bodů. Tento zápas startuje v pondělí ve 20:00 SELČ.

„Nic jiného než výhru nebereme,“ ujišťuje Hruban.

Úspěch Češi potřebují nejen pro postup do druhé fáze, ale rovněž pro zvýšení nadějí na kvalifikaci na šampionát. Pokud do další skupiny opravdu postoupí, půjdou tam společně s Litvou. A s sebou si vezmou vzájemné zápasy. Češi ten první v listopadu v Opavě prohráli 66:74, a tak by se jim nyní náramně šikla výhra o více než osm bodů. Pak by v konečném součtu měli nad soupeřem navrch.

„Výhra je prostě potřeba. Kdybychom do druhé fáze postoupili s bilancí 2:4, tak by byl asi konec. Na prohru se nikdo nekouká, chceme vyhrát a do další skupiny jít s tím, že máme lepší vzájemné skóre s Bosnou i Litvou. A potom situace v té další skupině nebude špatná,“ vysvětluje Hruban.

V šestičlenné skupině by se Češi potkali ještě s Francií, Maďarskem a Černou Horou. A z této party už vzejdou tři nejlepší, kteří na MS postoupí.

Zpotit se, ale ne moc

Reprezentanti však tak daleko nekoukají, soustředí se hlavně na první cíl. Porazit Litvu.

Úvodní krůček k tomu udělali v neděli večer na tréninku, kde si osahali klajpedské hřiště a prověřili obroučky.

„Je potřeba trochu se zpotit a proběhnout. Ale zase ne moc, abychom to nepřehnali,“ vysvětluje Hruban. „Musíme si hlavně zvyknout na halu. Bývají specifické, někdy jsou to prostory, někdy obroučky, jinde máte jinou barvu sedaček. Takové věci vždycky hrají roli, takže toho, na co si potřebujete zvyknout, je víc. Takže je fajn si do té haly skočit den před zápasem.“

V Klajpedě Češi absolvují ještě předzápasový trénink v pondělí dopoledne, na soupeře se nachystají i videorozborem. Musejí se rychle přeorientovat z fyzicky zdatné Bosny, kterou v pátek v Pardubicích zdolali 93:81.

„Litevci jsou míň fyzicky vyspělý tým, jsou menší. Na druhou stranu budou vytvářet daleko větší tlak na balon. Bude to jiný zápas,“ očekává Hruban.

„U Bosny jsme potřebovali zastavit jednoho dva hráče, Litva má o dost systematičtější a týmovější pojetí.“