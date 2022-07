Mrštný Kyzlink po Litvě: Zakousli jsme se, máme výjimečnou generaci

„Je to pro nás ohromná výhra, po šestnácti letech jsme porazili basketbalovou velmoc,“ radoval se Kyzlink. Čeští basketbalisté si díky úspěchu v Klajpedě zajistili postup do druhé fáze bojů o MS v roce 2023.

Na začátku druhé půle Litevci stáhli váš místy až sedmnáctibodový náskok na jediný bod. Bylo náročné přestát tento moment?

Ano, ale to se stává ve všech zápasech, hlavně těch venkovních. Domácí tým se díky fanouškům dostane do varu. Byli jsme na to mentálně připraveni, v takových chvílích je potřeba, abychom se ještě víc zakousli, zpevnili obranu a hráli to, co doposud vycházelo.

Čím jste se znovu nastartovali?

Nepolevili jsme v koncentraci. S takovým týmem jako Litva, který má ve svém středu vysoké a fyzické hráče, nemůžete pokrýt každý doskok. V závěru jsme si na to dali pozor a koncovku jsme zahráli zkušeně.

Ze svých mnoha klubových působení znáte rozmanité fanouškovské kultury, co jste říkal na bouřlivé litevské publikum?

Tím, že basket je tady národní sport, tak se taková atmosféra dala očekávat. Na zahraničních štacích jsem podobnou atmosféru zažil, ne-li možná ještě lepší. V Itálii jsou fanoušci ještě temperamentnější. Pro nás pro hráče je to svátek a všichni jsme si zápas užili.

Měli jste v závěru v hlavách možnou výhru o osm bodů, která by vám zajistila lepší bilanci s Litvou?

Nevím jak kluci, ale já jsem moc nekalkuloval. Do zápasu jsme šli s jasným cílem zvítězit a podat maximální výkon. Výsledek už je jedině naše zásluha a bonus.

Takže hlavní spokojenost panuje s postupem do další fáze?

Byl to jeden z hlavních cílů. Samozřejmě jsme teď byli v úplně jiném složení než v předchozích oknech. Měli jsme víru, že můžeme porazit i tým jako Litva, protože tahle generace je opravdu výjimečná a jsem rád, že mohu být její součástí.