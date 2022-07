Poslední výhra nad Litvou? V roce 2006. Ideální čas to prolomit, věří Kyzlink

Utkání v Klajpedě začíná v pondělí v 18:30 SELČ a Češi v něm potřebují zvítězit, aby si zajistili postup do druhé fáze kvalifikace o mistrovství světa v roce 2023. V případě porážky budou muset spoléhat, že Bosna doma neprohraje s Bulharskem o tři až pět bodů.

„Jelikož máme osud ve své moci, tak do toho můžeme jít sebevědomě a Litevců se rozhodně bát nemusíme,“ hlásí Kyzlink.

Vám osobně první zápas s Litvou vyšel, věříte si na ni znovu?

Tehdy byla má role úplně odlišná, teď jsme v jiné sestavě (se Satoranským, Balvínem či Audou). Půjdu do toho, stejně jako do každého zápasu, s maximálním nasazením. A pak uvidíme, jestli získám důvěru trenéra a jakou dostanu minutáž.

Tomáš Kyzlink na tréninku české reprezentace.

Jak se v porovnání s listopadovým duelem změnila sestava Litvy?

Bude jim chybět Kuzminskas (tehdy dal 13 bodů), naopak doplnili sestavu o euroligového rozehrávače Grigonise. Mají velmi zkušeného pivota a další dva hráče z evropských týmů, kteří nám mohou dělat problémy. Jsou organizovaný tým, mají několik hráčů se zkušenostmi z Euroligy.

Hrají jinak než Bosna, se kterou jste se střetli v pátek?

Oproti Bosně mají jednoho vysokého a dominantního pivota (Laurynase Birutise s 213 centimetry), na kterého si budeme muset dávat pozor v obraně. Ale zároveň to bude terč pro náš útok, protože není moc mobilní. V porovnání se zápasem s Bosnou uděláme nějaké změny, ale myslím, že by to mělo být v pohodě.

Je v týmu o to větší odhodlání vzhledem k tomu, že Češi Litvu porazili naposledy v přípravě v roce 2006 a od té doby devětkrát prohráli?

Určitě, motivace je velká. Rozhodně to nebude jednoduchý zápas, protože bude nejspíš plná hala, která je požene, ale proč tu černou sérii neprolomit zrovna teď. Myslím, že sestavu na to máme ideální.

Jak se na soupeře přímo v Klajpedě připravujete?

První trénink v neděli byl spíš oťukávací, bez kontaktu, šlo jen o to aktivovat tělo po dlouhé cestě a trošku prostrečovat. Máme i video a v den zápasu ranní trénink zaměřený na střelbu. Pak si ještě projdeme akce Litevců, odpočineme si a večer na ně vlítneme.

Chystáte se i na očekávanou bouřlivou atmosféru?

Máme hráče, kteří jsou na plné haly zvyklí. Naopak si myslím, že dobrá atmosféra je nakopne k ještě lepšímu výkonu. Myslím, že fanoušci vytvoří atmosféru, ve které bude příjemné hrát.

Takže v týmu panuje pohoda?

Nálada je neustále pozitivní, přestože cesta sem byla náročná a dlouhá. Věřím, že budeme na zápas připraveni.

V pátek jste porazili Bosnu, ale v závěru jste neudrželi náskok, který by vám zajistil postup do další fáze kvalifikace. Co se přihodilo?

Myslím, že jsme trošku polevili v koncentraci a dopustili jsme se jednoduchých chyb. Třeba jsme neodstavili jejich hráče při nahození šestky, vzápětí nám dali hned trojku, což nám na sebevědomí nepřidá. Na tyhle momenty si musíme dát pozor, jestli chceme udržet konzistentní výkon po celých čtyřicet minut.