ZÁPISNÍK: Jak cestují dvoumetroví obři? Nohy v uličce, utrpení i laser

Česká basketbalová reprezentace v neděli dopoledne vyrazila z Prahy do litevské Klajpedy, kde v pondělí od 18:30 SELČ proti domácímu výběru zakončí první fázi kvalifikace o postup na mistrovství světa 2023.

Cestovala s přestupem ve Varšavě a třeba pivot Ondřej Balvín se musel při nástupu do letadla pořádně hrbit, aby svých 213 centimetrů vměstnal pod nízký strop.

„Trpím, co vám na to mám říct,“ pousmál se při otázce, jak zvládá přepravu vzduchem. Když se následně na palubě usadil, své nohy musel zaparkovat do uličky, neboť do prostoru před sebou je zkrátka neměl šanci stlačit.

Když je letadla nabízejí, reprezentace se pro své nejvyšší členy snaží zarezervovat alespoň sedadla u nouzových východů, která lákají na víc místa. Pro dlouhány ale stejně přílišné pohodlí nenabízejí. Nehledě na to, že v menších strojích se dvěma sedačkami po obou stranách uličky ani k dispozici nejsou. A reprezentanti do Litvy putovali právě jimi...

Naštěstí letěli do Varšavy pouze hodinu, stejnou dobu trval i následný přesun do Vilniusu.

„Třeba z Japonska do Česka jsem letěl business třídou,“ přibližuje Balvín, že na delší vzdálenosti se mu vyplatí připlatit si za luxusnější místo v přední části letadla.

Jinak cestování basketbalové reprezentace obnáší všechny obvyklé procedury jako odbavení zavazadel, kontrolu, čekání na otevření nástupu do letadla, trávení společných chvil vyprávěním příhod či mačkání se v narvaném autobuse.

Nároďák s sebou na zápasy nevozí ani příliš speciálního vybavení, pouze kondiční trenér má zabalené pomůcky pro rozcvičku, fyzioterapeuti zase vezou masážní lehátka či laser pro zotavovací procedury.

„Přes kontrolu jsme s ním zatím vždycky prošli,“ usmívá se vedoucí týmu Jan Havlas.

Z Vilniusu pojede basketbalový nároďák ještě tři hodiny autobusem do přímořské Klajpedy, v 19:30 místního času čeká reprezentanty první trénink v zápasové hale.

Hlavní úkol? Rozhýbat tělo ztuhlé po cestování.