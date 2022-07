Máme skvělou partu i chemii, cení si Satoranský. Litoval jen poslední akce

Přestože basketbalisté během utkání vedli až o 17 bodů, nezvítězili rozdílem 14 bodů, kterým by si zajistili přímý postup do druhé fáze kvalifikace. O něj se tak budou rvát v pondělí v Litvě.

„Pro nás je úkol jasný: Jet do Litvy a zvítězit,“ ujišťuje Satoranský.

V koncovce zápasu s Bosnou mohl národní tým získat kýženou výhru, jenže Satoranský při poslední akci přišel o míč a po jeho opětovném zisku už nestihl vyslat střelu před závěrečným klaksonem.

Když jste 24 vteřin před koncem získali míč a už neměli time out, tak jste se bavil s trenérem Ginzburgem. Chtěl jste hrát na poslední střelu?

Ano, věděl jsem, že nám stačí náskok 14 bodů. Chtěl jsem hrát pick and roll (clonu) s Ondrou Balvínem, ale oni ho přebrali s Gegičem. Měl jsem akci řešit trochu jinak, protože ta obrátka přišla do bedny, kde bylo více lidí. Bylo to z mé strany trochu špatné rozhodnutí.

Pak jste se ještě dostali k míči a vy jste měl poslední střelu zápasu.

Ale myslím, že už jsem ji nestihl s klaksonem. Bohužel. To se stává v takto vypjatých zápasech. Bohužel jsme neměli time out, abychom něco nakreslili. Většinou jsem se v těchto situacích nemýlil, takže jsem věděl že něco takového musí časem přijít. Taky mi už docházely síly, protože ve vedru to bylo náročné a Bosna byla jeden z nejfyzičtějších týmů, proti kterým jsem za poslední dobu hrál.

Český basketbalista Vojtěch Hruban (vpravo) brání Edina Atiče z Bosny a Hercegoviny.

V zápase jste střádali hezké akce a bavili fanoušky. Projevilo se, že jste na přípravu měli 14 dní?

Čtrnáct nebo deset, to je jedno. Tomuhle týmu stačí málo, myslím, že jsme to předvedli už loni v Kanadě při olympijské kvalifikaci, kdy jsme neměli moc dní na sehrání. Tenhle tým má partu a chemii dlouhodobě, každému se tak zvedá sebevědomí. Ukázal to i Jarda Bohačík, který neměl vyvedenou sezonu, ale tady je jak vyměněný, za což jsme rádi. Ondra Balvín přijel a hrál úžasně. Tahle parta má na sebe takový efekt.

Největší hvězdu soupeře Džanana Musu jste drželi, ale pak vám dal šest bodů za dvacet sekund.

Má z této sezony obrovské sebevědomí, je to nejužitečnější hráč španělské ligy. Myslím, že kdyby nebylo útočného doskoku, tak jsme v obraně odváděli skvělou práci. Ale ten doskok je něco, co vás psychicky strašně ničí. Bráníte výborně dvacet vteřin, ale oni pak mají další šanci. Určitě se na to chceme podívat a připravit se, protože Litva má pod košem vždy vysoké a fyzické hráče.

Bylo pro vás náročné zvyknout si na evropský metr rozhodčích?

Pořád trochu platí, že evropský basket je fyzičtější než ten NBA. V něčem je to těžké, ubývá určitě více sil, když vás presují. Gegič je fyzický hráč, fyzicky nás dnes trochu přetlačili. Někdy to vypadalo, že si střely nahazují a pak to valí pod koš. Metr je vysoký, ale k evropskému basketu to patří.

Před pondělním duelem s Litvou máte postup ve svých rukou.

Já jsem Litvu jako jeden z mála týmů snad ještě neporazil. Mám o motivaci navíc. Nemůže se podcenit, i když nemají své nejlepší hráče. Z NBA je tam jen hráč Orlanda (Ignase Brazdeikise). Jsou ale výborně sehraní a budou mít podporu fanoušků. Musíme se s tím vyrovnat a bude to výborná příprava na EuroBasket.

Cítíte, že v této silné sestavě máte o to větší šanci na úspěch?

Věříme si za každých podmínek. Musíme si dokázat, že jsme schopní porazit kvalitní týmy i na jejich palubovce. Věříme si a jelikož má Litva už postup jistý, tak půjdeme do zápasu nažhavenější.