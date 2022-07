Parádičky se Satoranským? Hrajeme spolu patnáct let, usmíval se Balvín

Přes 3200 diváků v pardubické hale dostal Balvín do varu hned několikrát. V podkošovém prostoru udivoval zásahy svých dlouhých paží při obranné i útočné činnosti, proměnil i svou jedinou střelu za tři body.

V poslední čtvrtině pak ve spolupráci s Tomášem Satoranským předvedl takzvaný alley oop, tedy akci, při níž nahrávka směřuje vedle koše a útočící basketbalista míč ve vzduchu popadne a dorazí do obroučky.

„Se Satym hrajeme patnáct let, takže se souhrou problém nemáme,“ pousmál se Balvín. „Vždycky jsme spolu fungovali a tím, že on je rozehrávač světové třídy, tak hře rozumí. Vím i, jak pro něj postavit clonu, aby mohl najet. Jelikož má skvělý přehled, tak si vyhovíme.“

A tak nebylo znát, že v reprezentačním dresu spolu nastoupili naposledy na olympijských hrách v Tokiu.

Jen při poslední akci celého duelu s Bosnou jejich spolupráce nevyšla. Satoranský si naváděl míč k závěrečnému útoku, jehož proměněním by Češi stanovili rozdíl ve skóre na 14 bodů. V takovém případě by si s předstihem zajistili postup do druhé fáze kvalifikace MS.

„Měli jsme dané, že bude pick and roll (clona a seběh pro přihrávku), ale s prominutím jsme to podělali, protože jsme všichni byli na jedné straně,“ přiblížil Balvín. „Mohl jsem to zkusit přečíst a odběhnout si, ale oni se začali měnit ještě než přišel pick and roll, takže jsme se zamotali. Saty říkal, že to viděl, a proto se snažil najet. Bohužel se tam postavili chytře.“

„Měl jsem akci řešit jinak, protože ta obrátka přišla do bedny, kde bylo více lidí. Bylo to z mé strany trochu špatné rozhodnutí,“ doplnil Satoranský.

A tak Balvín při hodnocení celkového pocitu z utkání hovořil následovně: Dojmy jsou hořkosladké. Důležité je, že jsme před domácím publikem vyhráli a že boj o mistrovství světa máme pořád ve svých rukou. Ale je hořké, že konec jsme si fakt s prominutím podělali sami.“

Obrovitý pivot tím nemyslel jen závěrečnou akci, ale celé poslední čtyři minuty zápasu, v nichž Češi neudrželi náskok 17 bodů.

„Měli jsme ztráty i blbý doskok po jejich šestce. Soupeři z ničeho vyvařili neskutečné štěstí a byli schopni se v zápase chytnout. Pak jsme díky trojce Vojty Hrubana vedli 93:81 a měli jsme ještě možnost útoku, ale podělali jsme to. Holt takový je prostě život.“

Přitom Balvín se ve druhé půli na hřišti prosazoval více. „Ze začátku mě líp odtlačovali, pak jsem si na tvrdost zvyknul a mohl jsem se ještě víc rvát pod košem,“ přiblížil.

Z hlediště mu fandil i jeho fotbalový kamarád Jakub Jankto, se kterým má Balvín společné zájmy v esportu: „Když kluci fotbalisti hráli proti Švýcarům, tak jsem se na ně byl podívat. A Kubovi jsem navrhl, jestli nechce dorazit zase on na nás. Snažíme se navzájem podporovat.“

Přízeň bude znovu potřebovat hned v pondělí, kdy basketbaloví reprezentanti sehrají závěrečný duel první fáze kvalifikace o MS v Litvě. Pokud zvítězí, zajistí si postup do další fáze. Pokud ne, budou muset spoléhat na to, že Bosna doma s Bulharskem neprohraje o tři až pět bodů.