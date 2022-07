Hruban po Bosně: Jsme hodně nečitelní. A závěr? Víme, co bylo špatně

Sám v Pardubicích zatížil konto soupeře 13 body, stejně jich dal i lídr týmu Tomáš Satoranský. Ondřej Balvín zaznamenal 19 bodů, Jaromír Bohačík 16, Patrik Auda 12 a David Jelínek 10.

„Naše velká síla byla v tom, že šest lidí mělo dvouciferný počet bodů,“ vyzdvihl Hruban.

Vy jste ale vedle útočných akcí byl vidět i v obraně.

Když máme v repre takovou sestavu, tak moje role není tolik skórovat. Je naopak víc v obraně. Samozřejmě když k tomu dám nějaké body, tak je to jenom dobře.

Co do hry přinesli Tomáš Satoranský, Patrik Auda nebo Ondra Balvín?

Saty tým řídí, je generál na hřišti. Udává tempo, hrál výborně v obraně a dává body, když je potřeba. Patrik se vykrystalizoval v našeho šestého hráče, klidného skórera, který přijde na hřiště, zapne, dá deset bodů a zase si jde sednout. V tuhle chvíli je tým hodně hluboký, má minimálně deset hráčů, kteří se budou prát o minuty, což je jenom dobře, protože na každý tým bude platit něco jiného a my máme velkou variabilitu.

V první půli jste se trápili na obranném doskoku, kde vás Bosňané přeskákali o 12 míčů. Čím to bylo?

Bylo to hodně no, ve druhém poločase jsme se s tím dokázali popasovat líp, ale na konci jsme měli zase několik doskoků, které rozhodly, že zápas neskončil o těch 14 bodů. Víme, co bylo špatně. Balony se hodně odrážely do prostorů za pivoty, kde jsme nebyli. Bosna má tým, ve kterém na doskoky chodí všichni, ale s Litvou to bude zase jiný zápas, protože jsou na to daleko méně zaměření.

Džanan Musa z Bosny a Hercegoviny se snaží překonat českou obranu.

Zmínil jste rozdíl 14 bodů, který by vám zajistil účast v další fázi bez ohledu na výsledek pondělního duelu v Litvě. Těsně jste na něj nedosáhli, přesto máte postup ve svých rukou. Jak situaci vnímáte?

Důležitější je, že jsme vyhráli o víc než sedm bodů, v součtu obou zápasů tak máme s Bosnou lepší bilanci. A kdyby byl postup už hotový, bylo by to pěkné, ale na druhou stranu stejně chceme v Litvě vyhrát. Bez bodů proti ní by to bylo se šancemi na postup z další skupiny těžké. Výhru tedy stejně potřebujeme.

Ohlasy Čechů po výhře nad Bosnou Tomáš Satoranský Ondřej Balvín

Jak jste viděl dramatický závěr zápasu s Bosnou, ve kterém jste měli poslední útok právě na rozdíl 14 bodů?

Je to vždycky hop, nebo trop. Tým, který prohrává, už nemá co ztratit. Vystřelili pět šest trojek, tři jim padly. Mohli jsme být blíž, měli jsme mít ty doskoky, které nakonec byly klíčovým faktorem, ale kolikrát se s tím ani nic dělat nedá. Když vystřelí několik trojek a trefí se, náskok jde strašně rychle dolů. Pořád se bavíme o bodovém rozdílu, ale můžeme být rádi za to, jak jsme hráli. Dali jsme 90 bodů, mohli jsme dostat míň, ale myslím, že náš výkon byl dobrý.

Co jste říkal na atmosféru, kterou v Pardubicích vytvořilo 3621 diváků?

Byla super, báli jsme se, že přijde daleko míň lidí, protože byl první prázdninový den, pátek a ani čas v osm večer nebyl úplně ideální. Ale nakonec přišlo spoustu lidí, kteří nás hnali dopředu. Přijeli i fandové z Bosny a atmosféra byla krásná.

Jak budete regenerovat do pondělního utkání v Litvě?

Bude to klasika, nehrajeme back to back zápas, máme dva tři dny na odpočinek. Sice budeme cestovat, ale ne daleko, takže to bude v pohodě. Navíc jsme nikdo z nás neodehráli zásadně velké minuty.

Litvu jste v reprezentační kariéře ještě neporazil, věříte, že to v téhle sestavě může vyjít?

Párkrát jsme s nimi hráli hodně vyrovnaně, ale teď myslím, že přišel náš čas. Litvě chybí pár hráčů, my jsme naopak nabití. V tuhle chvíli máme talentovanější a širší soupisku. A přestože budeme hrát venku, jedeme si tam jednoznačně pro výhru.