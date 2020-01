Loni vás nejvíce zajímal příběh Gottové, Musilův pád či těhotná Šafářová

Zpěváka Karla Gotta, který zemřel 1. října 2019, se týkalo několik hodně čtených článků. Tím nejčtenějším byl příběh jeho manželky Ivany, která přiznala, že ji zpěvák musel dlouho dobývat, než si získal její srdce.

O mnohonásobném Zlatém slavíkovi promluvil také Richard Krajčo, který složil jeho poslední hit Srdce nehasnou. Už když duet pro Karla Gotta a jeho dceru Charlotte skládal, věděl, že je na tom zpěvák zdravotně špatně.

„Ivanka i Karel byli docela upřímní a vlastně mi řekli, že pokud se rozhodnu to napsat, tak to musím napsat velmi rychle, aby to stihli s Charlottkou nazpívat. To byl i pro mne spouštěcí impuls a tam se ve mně začalo skládat to, o čem by ta píseň měla být. To bylo inspirací,“ řekl Richard Krajčo.



Dalším slavným příjmením, které se objevilo ve vámi hodně čtených článcích, je Vondráčková. Helena Vondráčková a její spor s Řitkou kvůli posekaným tújím „předběhl“ soudní a rozvodové tahanice Lucie Vondráčkové a Tomáše Plekance. Zpěvačka si v lednu postěžovala, že se nemůže z Kanady vrátit do Česka, protože hokejista na ni podal žalobu, na základě které byly oběma jejich dětem odebrány pasy.

Tomáš Plekanec figuruje také ve článcích o své nové partnerce, tenistce Lucii Šafářové. V létě se oba pochlubili šťastnou novinou, že čekají miminko. Jejich dcera Leontýna se narodila ještě před Vánocemi.

Bavily vás také články o britské královské rodině. Hlavně příběh o tom, jak si Alžběta II. vystřelila z amerických turistů, kteří ji nepoznali. Američané se jí ptali, jestli bydlí v Balmoralu. Odpověděla, že tam má dům. Tak se jí ptali dál, jestli někdy spatřila královnu, která tam v létě pobývá. „Ne, ale tento policista ji potkal,“ odpověděla v klidu Alžběta II. a ukázala na svého osobní strážce.

Sandra Flemrová v reklamě na Kofolu, když jí bylo tří a půl roku, a nyní jako dvacetiletá.

Zajímalo vás také, jaké jméno vybrali pro svého prvorozeného syna princ Harry a vévodkyně Meghan, chlapec se narodil v květnu 2019 a je sedmým v pořadí nástupnictví na britský trůn.

Veselým a oblíbeným čtením byl také příběh „holčičky“ ze slavné vánoční reklamy s prasátkem. Už jí je dvacet, jmenuje se Sandra Flemrová a bydlí v Plzni.

Mezi nejčtenějšími články nechybí ani květnová svatba Vojtěcha Dyka s Tatianou Vilhelmovou nebo vylepšené poprsí dýdžejky Andrey Pomeje, která musela na reoperaci a výsledkem se pochlubila na sociálních sítích.

Méně veselým čtením, ovšem hodně vyhledávaným, byly články o bývalém fotbalistovi Tomáši Řepkovi, který skončil za zpronevěru a internetové pornoútoky na exmanželku ve vězení. „Jdeš do pekla, budeš kouřit ču**ky!“ křičeli na něj z oken budoucí spoluvězni v Ruzyni. Fotbalistu později přesunuli do Plzně na Bory.

Zajímala vás také nehoda Honzy Musila, která se stala na Vánoce 2018, ale moderátor o ní informoval až začátkem roku 2019. Musil při pádu v garáži utrpěl vážné zranění páteře, měl propíchnutou plíci, absolvoval náročnou operaci a musel se znovu učit chodit.