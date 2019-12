Předvánoční dárek. Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec mají holčičku

„Není nic krásnějšího, než se poprvé probudit jako maminka...Vítej v naší rodině Leontýnko,“ napsala novopečená maminka k společnému snímku z porodnice.

„Leontýnka - už potřetí a stejně krásný pocit. Vítej v naší rodině,“ napsal na svém profilu na Instagramu Tomáš Plekanec a v hashtazích uvedl jména svých dvou synů, které má se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou.

Lucie Šafářová ještě před porodem přiznala, že se nejvíc těší na okamžik, až dceru poprvé uvidí a obejme. Na příchod miminka měli všechno připravené, tatínek sám smontoval postýlku. Pár dní před porodem ovšem stále neměli jasno, jak se bude holčička jmenovat.



„Pořád ještě debatujeme a nejsme rozhodnuti. Jinak musím zaťukat, cítím se dobře. I když jedna věc mi chybí, a to je pohyb. Celý život jsem byla zvyklá sportovat, měla jsem plno energie a teď bývám občas tak unavená, že večer usnu u zpráv. Takže to těšení je vlastně dvojnásobné: na dceru i na to, až se zase budu moci proběhnout,“ řekla Šafářová na konci listopadu při focení pro Magazín DNES.

O těhotenství tenistky se spekulovalo už v polovině června, nastávající rodiče však radostnou novinu potvrdili až v červenci. „Rozhodli jsme se až ve chvíli, kdy jsem věděl, že se moji dva synové vrátí z Kanady do Česka. Adamovi jsou čtyři, Matyášovi sedm a jsem rád, že budou nám i novému sourozenci blízko. Lucku mají rádi a těším se na dny, které budeme trávit všichni spolu,“ řekl Tomáš Plekanec v červenci.

Miminko budou rodiče vychovávat v Brně. Hokejista přijal angažmá na nadcházející sezonu u Komety Brno a stále řeší rozvod s Lucií Vondráčkovou, se kterou vychovává dva syny. Jejich rozchod oznámil loni v srpnu. Následovaly výměny názorů přes sociální sítě, média i právníky a rozvádějící se manželé se obviňovali z krachu vztahu, řešil se rozvod v Kanadě, návrat do Česka i noví partneři.