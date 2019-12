Vondráčková prohrála za 90 minut spor s Řitkou kvůli pokáceným tújím

„Přírodní katastrofa na Řitce! Je mi do pláče, co obec dopustila v rámci takzvané obnovy místní zeleně. Odnesla to i řada zdravých stromů a dokonce také túje, které jsem už v osmdesátých letech vysadila u mého domu,“ stěžovala si zpěvačka letos v únoru na Facebooku.



Helena Vondráčková tvrdí, že dřeviny na obecní pozemek vysázela v roce 1987 se souhlasem tehdejšího národního výboru a pravidelně se o dřeviny starala. V roce 2000 na jejich údržbu údajně najala odborníka a ročně mu za péči platila 1 500 korun.



Poté, co obec počátkem roku odstranila v rámci revitalizace obecní zeleně vedle jiných dřevin také čtveřici tújí a štědřenec odvislý před zpěvaččiným domem, vyzvala její právní zástupkyně Jana Gavlasová úředníky k náhradě škody.

„Na základě zadání a pokynu obce Řitka došlo k protiprávnímu zničení dřevin, které byly ve vlastnictví mé klientky... Vedle majetkové újmy vznikla mé klientce také újma nemajetková – psychická, kdy došlo ke zcela barbarskému zničení dřevin, které po dlouhá desetiletí s láskou ošetřovala,“ napsala místnímu úřadu advokátka a pro Vondráčkovou žádala desetitisíce korun.



Obec platit odmítla. Její právní zástupce Pavel Brach odpověděl Gavlasové, že Řitka obyvatele o záměru nahradit na svých pozemcích staré keře novými včas informovala, vypsala řádnou veřejnou zakázku a firma kácela v době vegetačního klidu.



Podle starosty Kamila Abbida prohlédli keře před revitalizací dendrologové a označili je za nezdravé. Místo starých dřevin nechala obec vysadit nové. Před domem Heleny Vondráčkové teď stojí mladá ptačí třešeň. Ta však zpěvačce nevyhovuje. „Dlouho kvete, květy jsou velké a opadavé, plody přitahují mnoho ptáků,“ upozornila její advokátka.

Strom patří vlastníkovi pozemku



Vondráčková podala v srpnu žalobu k Okresnímu soudu Praha-západ. K dnešnímu jednání se osobně nedostavila.



Soudce Tomáš Behr upozornil obě strany na ustálenou judikaturu, podle které se strom zasazením do půdy stává součástí pozemku a náleží vlastníkovi parcely.



Právní zástupkyně Heleny Vondráčkové požádala o přestávku a klientku o předběžném právním názoru soudu telefonicky informovala. Do jednací síně se vrátila s tím, že zpěvačka na žalobě nic měnit nechce a trvá na jejím projednání.



Soudce provedl důkaz výpisem z katastru nemovitostí. Další desítky důkazních návrhů, s nimiž přišly obě strany, označil za nadbytečné. Pak vyhlásil rozsudek, v němž žalobu Vondráčkové zamítl.

„V judikatuře je uvedeno, že stromy, které se zasadí na pozemek, jsou jeho součástí. Ta součást věci nemůže mít odlišného vlastníka. Celá žaloba byla vystavěna na tvrzení, že žalobkyně byla vlastníkem stromů. Soud dospěl k závěru, že žalobkyně nemohla být jejich vlastníkem, respektive mohla, ale ještě než byly zasazeny na pozemku žalované obce. Pak se stala jejich vlastníkem žalovaná obec,“ vysvětlil soudce.



Právní zástupkyně zpěvačky s rozsudkem nesouhlasí a na dotaz iDNES.cz uvedla, že se její klientka odvolá ke Krajskému soudu v Praze.



„Překvapuje mě ta bouře ve sklenici vody, která se kolem toho dělá. Z malého nedorozumění se dělá obří skandál. Pro nás je to nepochopitelné, ale někdo tímto způsobem zřejmě žije,“ řekl starosta Řitky Kamil Abbid, který úterní nepravomocný rozsudek uvítal.



Martin Michal a Helena Vondráčková (20. listopadu 2017)

Náklady, které obec vynaložila na právní zastoupení, by měla uhradit žalobkyně. Mohlo by se jednat až o desítky tisíc korun. „Ještě je to fůra času a energie, kterou tomu člověk musí věnovat. Mohl bych dělat jinou práci,“ povzdychl si starosta.



Helena Vondráčková vede (v některých případech spolu s manželem Martinem Michalem) v současné době několik soudních sporů – se státem, televizí Nova či Prima nebo s vydavatelstvím bulvárního tisku. Urazil ji například článek v Blesku, v němž módní kritička napsala, že zpěvačka je za zenitem.

Žalobu zpěvačky na bulvár řeší Obvodní soud pro Prahu 7 (listopad 2019):



Helena Vondráčková patřila několik desetiletí mezi nejpopulárnější československé zpěvačky. V roce 1965 získala titul Zlatý slavík, o devět let později vyhrála Bratislavskou lyru. Úspěšně koncertovala v zahraničí, třeba v Japonsku nebo v Kanadě. Vydala přes 150 singlů a na osm desítek alb či kompilací. Posluchači si podle odhadů koupili asi 17 milionů hudebních nosičů s jejími nahrávkami.