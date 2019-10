Krajčo věděl o vážném stavu Gotta. Srdce nehasnou musel složit rychle

„Ivanka i Karel byli docela upřímní a vlastně mi řekli, že pokud se rozhodnu to napsat, tak to musím napsat velmi rychle, aby to stihli s Charlottkou nazpívat. To byl i pro mě spouštěcí impuls, a tam se ve mě začalo skládat to, o čem by ta píseň měla být. To bylo inspirací,“ řekl Richard Krajčo.

Média v posledních měsících neustále přinášela zprávy o zdravotním stavu Karla Gotta, kterým nejdřív frontman kapely Kryštof moc nevěřil. Gott byl pro něj super hrdina, který vždycky všechno ustál.

„Ale říkal jsem si, že teď už je to asi vážné, když jsou ke mně takto upřímní a vlastně jsem měl v podstatě časový limit,“ uvedl.



Srdce nehasnou nakonec napsal jednou v noci za pár hodin. Podle Krajča si třináctiletá Charlotte Ella uvědomovala, jak silný text zpívá.

„Myslím, že stoprocentně o tom doma mluvili, že to rozebírali. Mám pocit, že se jí do toho ze začátku moc nechtělo, ale nakonec to zvládli. Hezky se na to připravovala se svou učitelkou zpěvu. V podstatě to pro ni byla její první velká zkušenost s velkým studiem a zvládla to na jedničku. Byla vynikající,“ prozradil Krajčo s tím, že profesionalismus určitě zdědila po svém tatínkovi.

Zpěvák s kapelou se o úmrtí Karla Gotta dozvěděli, když byli ve studiu, kde se zlatým slavíkem nahrávali. Přestože věděl, že se to blíží a měl čas smířit se s tím, stejně ho to zaskočilo.

„Říkal jsem si, že to možná není pravda. Ranilo mě to. Zavřel jsem se na chvíli ve studiu sám, pustil jsem si tu píseň a trochu jsem se tam dojímal,“ řekl. „Ta písnička je jako smutná a spojí se s tou smutnou událostí, ale má v sobě naději. Vlastně sdělením je ten název Srdce nehasnou. V srdcích lidí, kteří Karla Gotta milovali, zůstane navždy. Je to zvláštní, ale přijde mi, že neodešel.“

Na internetu má videoklip už téměř dvacet milionů shlédnutí. Za poslední týden sledovanost raketově stoupla. Podle Krajča byla ale úspěšná hned ze začátku, což nečekal ani sám Karel Gott a měl z toho radost. Píseň možná bude znít dál díky kapele Kryštof, která zvažuje, že ji bude hrát.

„Já jsem se Karla ptal, on řekl, že můžu, že bude hrozně rád, když to budu zpívat, protože on se k tomu pravděpodobně už nedostane. Také že by byl rád, kdyby ta píseň žila dál a že by byla škoda, kdyby zůstala jen na tom internetu. Takže jsem dostal svolení, možná ji zařadíme do repertoáru,“ dodal pro Top Star Krajčo, který i s manželkou Karin dorazil v sobotu do chrámu svatého Víta na zádušní mši za Karla Gotta.

