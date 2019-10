Lidé se loučí s Karlem Gottem. Před Žofínem jsou už od večera fronty

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Těch posledních deset minut bude nejhorších,“ říká pětapadesátiletá Jana Nosková z Trutnova. Na přenosném kempinkovém vařiči si ohřívá grog a spolu s dalšími už osm hodin čeká ve frontě před Žofínským palácem. Je před šestou hodinou ráno a Jana Nosková má před sebou poslední dvě hodiny, než bude moci mezi prvními vejít dovnitř a poklonit se památce zpěváka Karla Gotta.

„Tím, že jsme si vzali ty stříbrnozlaté termofolie, tak se to nechá vydržet. Ale konečky prstů už necítím,“ popisuje žena. Do Prahy vyrazila s pěti kamarádkami, dost dopředu. Z Trutnova vyjížděly už v devět večer, zanesly květiny a svíčky na Bertramku a pak s batohy, rybářskými stoličkami a krosnou plnou oblečení zamířily do centra.

Do druhé hodiny noční přišlo k Národnímu divadlu, okolo kterého vede koridor k Žofínskému paláci, zhruba sto lidí. Do ranní páté pak další zhruba padesátka. „Když to teď vidím, stačilo by mi bývalo jet vlakem ve čtyři a na šestou tu být. Stál bych dvě hodiny do otevření a následně tak hodinu, než by se na mě dostala řada. Ale ušetřil bych dalších devět, které tu trávím už teď. Ale člověk chtěl mít jistotu, že se na něj dostane řada,“ vypočítává Jan Stejskal, Gottův fanoušek, který přijel z Pardubic.

„Ale zase bychom se nepoznali,“ odpoví mu vedle stojící muž, který přijel z Valašských Klobouků a posune mu rum, který celý večer popíjí. Aby se zahřál.

Lidé stojí poklidně ve frontě, nikdo nepředbíhá, občas někdo odsune zábrany a odejde k nedaleké hospůdce, která zavírá ve tři. Jiné restaurace už jsou zavřené, nepochopily, jakou cenu má v pěti stupních venku cena kafe, grogu nebo svařáku. „Tady měl být stánek. Ten by vyrejžoval peněz,“ zapřemýšlí postarší paní.

Z dáli zní z davu písně Karla Gotta, které kdosi pouští přes internet. „Karel žije!“ vykřikne muž v červené péřové bundě s oroseným pivem v ruce. Nikdo už ho tu však moc nevnímá – co chvíli tu křičí na kamarády, se kterými přijel, co chvíli zpívá Gottovu píseň. Přesněji sloku, dvě nebo refrén dokola.

„Jsou tu samí lidé z dálky, Pražácí ještě spí,“ vysvětluje televiznímu štábu plzeňským přízvukem.

Fanoušek, který přišel jako vůbec první – Karol Svoreň – se jen ušklíbne. Je z pražských Letňan a na trojnožce sedí před bránou do Žofína už od tří odpoledne. Tedy více jak patnáct hodin. „Dá se to, docela to utíká a poklonit se Mistrovi je povinnost,“ prohodí. „Ten pocit, že budete první, kdo vstoupí dovnitř vám nikdo nevezme a fakt vám to závidím,“ řekne mu žena, která jej vůbec nezná, ale poznala podle toho, že byl už ve všech zpravodajských relacích.

Začíná být pořádná zima. Hodiny stání na místě jsou znát a chlad od vody také. „Stojí nám to za to, jiného takového zpěváka Češi nemají a mít už nebudou,“ dodá jedna z žen a vyráží s kamarádkou do nedalekého fastfoodu na snídani. „Místo nám podržíte, že?“ ujišťuje se, než odejde.

K Žofínu pouze z Janáčkova nábřeží

Vstoupit do fronty k Žofínu je možné pouze z Janáčkova nábřeží. Policie doporučuje vystoupit z metra ve stanici Anděl a poté dojít pěšky nebo se svézt tramvají do zastávky Újezd. Vytvořený koridor bude pokračovat přes most Legií až k Žofínu.

Lidé jsou vedeni parkem na Slovanském ostrově až k hlavnímu vchodu do paláce. Venku zazní písně Karla Gotta stejně jako ve velkém sále v prvním patře, kde bude vystavena rakev.

Ve sále postaveny tři stupínky, kam mohou lidé pokládat květiny. Uprostřed místnosti jsou do čtverce postavené stoly, které také slouží k pokládání květin. Na místě je možnost zapsat se do kondolenční knihy. Odchod je malým sálem přes Výstavní síň Mánes na Masarykovo nábřeží až ke Karlovu náměstí.

Do centra nevjíždějte autem, využívejte MHD

Do centra Prahy je nejlepší nevjíždět autem a využívat městskou hromadnou dopravu. Masarykovo nábřeží je totiž od Jiráskova mostu až po most Legií uzavřeno. Přilehlé komunikace u Masarykova nábřeží budou směrem k nábřeží zaslepeny.



Mapka uzavírek a odklonu tramvají v centru Prahy v pátek 11. října (8-22 hodin)

Provoz je omezen i na mostě Legií. Je uzavřen jízdní pruh směrem do od Smíchova k Národnímu divadlu, vozidla projedou obousměrně ve zúžených pruzích, částečně po tramvajovém pásu.

Výluku na Smetanově nábřeží má tramvajová linka 17. Je odkloněna přes zastávky Myslíkova - Národní třída - Národní divadlo. Provoz metra bude posílen, Dopravní podnik doporučuje upřednostňovat metro před tramvajemi.

Zlatý hlas z Prahy

Nejvýznamnější český zpěvák populární hudby Karel Gott zemřel 1. října. Bylo mu 80 let. Za více než šedesát let kariéry vydal na tři stovky desek a nazpíval kolem tisícovky písní. Jeho jméno se stalo pojmem nejen u nás, ale i v Německu, kde si vysloužil přezdívku Zlatý hlas z Prahy.

Zpěvák v polovině září oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Se zdravotními problémy bojoval i v roce 2016, v listopadu předchozího roku mu bylo diagnostikováno nádorové onemocnění mízních uzlin.

Se jménem a hlasem Karla Gotta jsou navždy spojené hity jako Lady Carneval, Mistrál, Kávu si osladím, Cesta rájem, Paganini, Bum bum bum nebo Trezor. Nazpíval také přes stovku duetů, například s Hanou Hegerovou, Waldemarem Matuškou, Darou Rolins nebo Marcelou Holanovou.