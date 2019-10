Je to king, řekl první Gottův fanoušek na Žofíně. Dorazil 16 hodin předem

Sebral doma dvě petlahve s vodou, deštník, rybářskou stoličku a vyrazil k Žofínu. Sedmašedesátiletý Karol Svoreň z pražských Letňan už od čtyř odpoledne čeká ve frontě, aby se v pátek v osm ráno dostal do žofínského paláce a mohl se rozloučit s Karlem Gottem.

„Je to king, nejlepší z nejlepších zpěváků, mám všechny jeho písničky ještě na starých LP deskách,“ řekl MF DNES Slovák Svoreň. „Jakmile se Gottova rodina rozhodla, že uspořádá poslední rozloučení, okamžitě jsem věděl, že sem musím jít,“ dodal.

Na Slovanský ostrov dorazil kolem třetí hodiny odpoledne. Když se ho jeden z novinářů zeptal, jestli má květinu, Svoreň se zarazil a pak vyrazil do blízkého květinářství. Od čtyř pak už pevně sedí na své stoličce a čeká. V mírném, ale vytrvalém dešti. Před sebou měl od té chvíle do otevření sálu 16 hodin.

„Jestli to vydržím? Určitě,“ řekl rozhodně. „Jsem rybář, jsem zvyklý, někdy na rybu čekám i osm hodin,“ říká.

K jídlu si nic nevzal. „Mám redukční dietu,“ vysvětlil. Nejvíc ho znervózňuje, kdyby potřeboval na záchod. „Prý jsem přistaví mobilní toalety. No a když mě pár lidí mezitím předběhne, nevadí. Čtyřicet tisíc jich snad nebude,“ zmínil kapacitu sálu, který bude otevřen v pátek až do deseti večer.

Gotta prý miluje i jeho manželka, šla by k Žofínu také, kdyby ji nezastavilo zranění. „Je po operaci kolene, má endoprotézu, ta by to nevydržela,“ dodal Svoreň.

Za ním už se během rozhovoru začala tvořit fronta. Přijeli Gottovi fanoušci ze Strakonic i z Německa, aby přes noc čekali, až se budou moct rozloučit se slavným zpěvákem. „Je to, jako kdyby mi umřel člen rodiny, proto jsme se vydali takto s předstihem z Německa,“ řekla jedna z německých fanynek plynně česky. V pátek by zájem o rozloučení mohl dosáhnout až 300 tisíc lidí.

Brána do parku se ale ve 23:00 hodin na noc uzavře. V Praze se na veřejném prostranství nocovat nemůže. Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová ale řekla, že v případě takovéto akce bude policie benevolentnější a nechá lidi čekat ve frontě. Mohou spát i ve spacím pytli.

Fronta se čeká až od nábřeží na Smíchově

Smuteční rozloučení, které bude v pátek, na Žofíně kromě prvních fanoušků připomíná i obrázek, který na místo přinesli školáci ze základní školy Karla Čapka. Žáci třídy 3.B namalovali Karla Gotta do hvězdy, podepsali se a vzkázali „Karle, nezapomeneme“. Čtvrtka s obrázkem je zatížena kameny, aby ji vítr neodnesl, kolem jsou malé růže a čajové svíčky.

Masarykovo nábřeží v Praze od Jiráskova mostu až po most Legií se kvůli pátečnímu rozloučení s Gottem uzavře v pátek v 1 hodinu.

Pracovníci Správy služeb hlavního města začnou poté instalovat mobilní ploty k vyznačení cesty ke smutečnímu místu. Fanoušci se na Slovanský ostrov dostanou jedině od konce ohrazeného prostoru, tedy na Janáčkově nábřeží v úrovni tramvajové zastávky Újezd. K dopravě by tedy měli využít linku B metra do stanice Anděl.

Do Paláce Žofín povede trasa přes most Legií a Masarykovo nábřeží. Z budovy budou lidé odcházet druhou stranou, přes Slovanský ostrov dojdou ke Galerii Mánes, kde projdou průchodem. Na místě budou kromě desítek policistů i záchranáři a dobrovolníci Českého červeného kříže.

Gott zemřel 1. října před půlnocí ve věku 80 let. Léčil se s akutní leukemií.

Chystáte se poklonit památce Karla Gotta na Žofíně?

Ano 384 Ne 2683

