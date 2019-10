Příběhy z fronty na Gotta: opilec čekal osm hodin, ale vyvedla ho policie

Těsně před půlnocí dorazil do fronty k Žofínu muž z Rožnova pod Radhoštěm. Užíval si, že je mezi prvními. A jako první začal i popíjet.

Odbíhal do nedaleké hospůdky Popokafepetl Café baru pro pivo. „Budu na Primě!“ vykřikoval do televizních kamer. Když si ve frontě vystál osm hodin a byly tři minuty do otevření Žofína a on stál přímo přede dveřmi, začal do televizních kamer znovu dělat opičky. S růžemi v ruce mával, ukazoval vítězné V a jakoby tancoval.

„Dej pokoj nebo vypadni, jestli se neumíš chovat,“ osopil se na něj jeden z lidí, kteří přišli uctít Gottovu památku. Přišlo jim nevhodné, že poskakuje, tancuje a něco vykřikuje. „Seš normální? Budeme všichni vypadat jako tupci, až to novináři odvysílají,“ hlesl na něj další z lidí.

Muž se zklidnil, připažil a stoupl si vedle manželky. Po dvou minutách si ale pro něj přišel policista. „Tak asi půjdeme, ne?“ vyzval jej.

Muž z Rožnova pod Radhoštěm ani neprotestoval, manželka se otočila a dělala, jakoby k ní nepatřil. „Hlavně, že tu vykřikoval, odkud je a jak dlouho tu stojí. Tak se dočkal,“ zakroutil hlavou muž středních let a vykročil k dveřím Žofínu, které se právě otevřely. Muž v tu dobu už byl za kovovými zátarasy a do zahrady Žofína se jen díval.

FANYNKA Z LIBERCE Ohromil mě písní Oči má sněhem zaváté

Jitka Dejmková přijela na poslední rozloučení s Karlem Gottem z Liberce. Oblečená je celá v černém. Ženě je 62 let, jeho písničky poslouchá od svých pěti let. „Ohromil mě písní Oči má sněhem zaváté. Nikdo jiný neměl takový hlas jako on. Tehdy jsem se do jeho hlasu zamilovala,“ vzpomíná žena se slzami v očích.

V rukách přitom drží větší srdce z červených růží. Na černých páskách je napsáno ‚Děkuji, Kájo‘.



Žena přijela z Liberce, vyjížděla brzy nad ránem, aby se rozloučit s českým zpěvákem mohla rozloučit co nejdříve.

„Znamenal pro mě vše. Od středy, kdy jsem se dozvěděla o jeho smrti, je mi strašně. Chvílemi jeho písně poslouchám, abych se uklidnila, chvílemi je nemohu ani slyšet,“ popisuje a slzy jí tečou po tvářích.

Dodává, že mezi její nejoblíbenější písně od Karla Gotta patří Dívka z obrazu.



„Nikdy na něj nezapomenu. Bude navždy v mém srdci,“ doplnila žena a udělala dalších pár kroků směrem k Žofíně. Zda zůstane i do soboty a půjde se kouknout i v sobotu k Hradu, zatím neví.



