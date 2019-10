Ministr Kremlík předbíhal na Žofíně. Nepřijatelné, je naštvaný Babiš

„Pan ministr má být v práci a rozloučit se mohl večer do 22 hodin. Navíc, pokud vím, má pozvání na sobotu. Takže, pokud je to, jak píšete, tak je to nepřijatelné a ministrovi to vysvětlím, že takhle se chovat nemůže,“ odepsal Babiš MF DNES v reakci na dotaz, co říká na to, že Kremlík dorazil na Žofín a využil svých ministerských privilegií, aby nemusel čekat ve frontě.

Ještě ve čtvrtek se ostatně mezi sebou členové Babišovy vlády bavili, že by se na Žofín s Gottem rádi přijeli rozloučit. Ale že by to nejspíš kvůli davům lidí, které budou čekat, nebylo vhodné.

„Určitě se tam několik lidí nedostane. A jak by to pak vypadalo, kdyby se tam objevil některý z členů vlády s majáčkem a všechny předjel,“ uvažoval jeden z Babišových spolupracovníků. I proto je teď Babiš naštvaný. „Nepřijatelné chování,“ vzkázal.

Kremlík na svém výjezdu ale nevidí nic špatného. „Je to o tom, že chci vyjádřit úctu. Jak říkám, já chci být i tady dneska. A zítra přijdu taky,“ odpovídal na místě serveru Expres.cz. „Když jsem byl malé dítě, tak jsem ho hrozně poslouchal a mám hrozně rád jeho písničky pořád. Chtěl jsem mu takto alespoň vyjádřit úctu,“ vysvětloval Kremlík.

Na Žofíně se prý neplánoval zdržet dlouho. „Položím kytici, potom musím jet dál, pracovat,“ říkal. Nakolik mu účast na Žofíně zasáhla do pracovního programu, je však otázka. Ministr totiž bez udání důvodu na poslední chvíli zrušil dnešní dohodnutý rozhovor s Deníkem N.

Všichni členové vlády jsou pozvaní na sobotní mši za Karla Gotta v chrámu svatého Víta. A podle informací MF DNES se až na ministra zemědělství, který se omluvil ze zdravotních důvodů, jí také hodlají zúčastnit.