OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak bude probíhat poslední rozloučení s Karlem Gottem?

GOTT Kde se se zpěvákem rozloučit?

Poslední rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem se pro veřejnost uskuteční v pátek v pražském Paláci Žofín naproti Národnímu divadlu. Rakev bude vystavena se státními poctami. Brány Paláce Žofín se otevřou v 8 hodin ráno, zavřou se ve 22 hodin. Nevylučuje se prodloužení této doby.

Zádušní mše pro pozvané bude v sobotu od 11 hodin v katedrále svatého Víta v areálu Pražského hradu a odslouží ji kardinál Dominik Duka. Rakev bude vystavena na katafalku se státními poctami. Přístup do katedrály je pouze na zvláštní pozvánku. Na mši zazpívají Lucie Bílá a operní pěvci Štefan Margita a Eva Urbanová.



DAVY Kolik lidí přijde?

Podle premiéra Andreje Babiše může na Žofín dorazit až 300 tisíc lidí. Babiš po jednání vlády vyzval Gottovy fanoušky, aby jeho památku uctili pokud možno jinou formou než na Žofíně.

Organizátoři posledního rozloučení avizují, že se nepodaří uspokojit všechny zájemce a spousta lidí se do sálu nedostane. Podle ředitele obchodního oddělení paláce Žofín Petra Denka sálem projde maximálně 50 tisíc lidí. Podle něj se budou už po 4. hodině ranní tvořit před branami areálu fronty, přijďte proto včas.

ŽOFÍN Budu stát ve frontě?

Ano. O rozloučení se zpěvákem má zájem obrovský počet lidí, počítejte tedy s velkými frontami. Průchod lidí na Žofín budou vymezovat přenosné ploty a pověření pracovníci.

Vstup do koridoru bude umožněn z Janáčkova nábřeží. Policie doporučuje vystoupit z metra ve stanici Anděl a poté dojít pěšky nebo se svézt tramvají do zastávky Újezd. Vytvořený koridor bude pokračovat přes most Legií až k Žofínu. Vstup pro veřejnost ke smutečnímu místu je podle policie umožněn pouze na konci ohrazeného prostoru, tedy od Janáčkova nábřeží.

Lidé budou vedeni parkem na Slovanském ostrově až k hlavnímu vchodu do paláce. Venku budou znít písně Karla Gotta stejně jako ve velkém sále v prvním patře, kde bude vystavena rakev. Hudební výběr k veřejnému rozloučení dodá rodina, uvedl ředitel Žofínského paláce Jan Hrubý.

Vzhledem k očekávanému obrovskému zájmu lidé nebudou muset procházet bezpečnostními rámy. V takovém případě by se podle Hrubého dostalo k rakvi jen asi pět tisíc zájemců.

Bezpečnostní opatření při smutečním rozloučení s Karlem Gottem

ROZLOUČENÍ Jak to bude probíhat na místě?

Ve velkém sále budou k rakvi postaveny tři stupínky, na které budou moct lidé pokládat květiny. Uprostřed místnosti budou do čtverce postavené stoly, které budou také sloužit k pokládání květin.

Na místě bude také možnost zapsat se do kondolenční knihy. Pohyb lidí budou řídit takzvaní urychlovači, aby se dostalo na co nejvíce zájemců. Lidé pak budou odcházet malým sálem přes Výstavní síň Mánes na Masarykovo nábřeží až ke Karlovu náměstí. Pro nejrychlejší přesun z místa doporučuje policie využít metro ve stanici Karlovo náměstí.

Bezbariérový přístup je zajištěn.

POTŘEBY Co když budu potřebovat na toaletu?

Na Slovanském ostrově bude u fronty přicházejících k dispozici asi deset mobilních toalet. Lidé budou moci využít také veřejné toalety v budově, další budou postaveny venku, kudy budou fanoušci odcházet.



BEZPEČNOST Co když se něco stane?

Na bezpečnost by mělo dohlížet asi 130 policistů, na místě budou pražští záchranáři a také dobrovolníci Českého červeného kříže, kteří budou lidem poskytovat vodu.

„Na základě spolupráce s magistrátem hlavního města Prahy budeme mít na místě 25 dobrovolníků, kteří budou monitorovat zdravotní stav lidí, kteří se přijdou s Karlem Gottem rozloučit,“ řekla ředitelka oblastního spolku ČČK Praha 1 Jaroslava Marková. Na místě budou ještě před osmou hodinou ranní, kdy se Palác Žofín otevře. K dispozici budou mít i své mobilní asistenční centrum, doplnila.

ZÁDUŠNÍ MŠE Opravdu ji nemůžu vidět?

Zádušní mše je jen pro zvané. Ale během mše bude moci veřejnost na Hradčanské náměstí, kde budou velkoplošné obrazovky. Přístupné bude také III. nádvoří Hradu přímo u katedrály.

Pohyb veřejnosti na Pražském hradě během mše za Karla Gotta (12. října 2019)

PIETA Kde jinde se ještě můžu s Karlem Gottem rozloučit?

Zavzpomínat na zesnulého Karla Gotta můžete i u jeho vily na Bertramce. Lidé k ní chodí zapalovat svíčky a přinášejí květiny. Mějte však ohled na sousedy. Přestože neutuchající zájem chápou, sami se téměř nedostanou z domu. Lidé totiž zapalují svíčky už i před jejich vraty.

Některá města i obce po celém Česku na pátek a sobotu připravují vlastní rozloučení s Gottem. Třeba obyvatelé Újezdu u Svatého Kříže na Rokycansku, kam zpěvák jezdil od dětství za příbuznými, se v sobotu sejdou u Gottovy lípy, kde vzniklo pietní místo s květinami a svíčkami.



Lidé ve fanouškovských skupinách Karla Gotta plánují, že v pátek ve 20 hodin doma za okny zapálí svíčky a pošlou k nebi lampiony.

DOPRAVA Pojedu autem, kde mám zaparkovat?

Pokud pojedete do Prahy autem, počítejte s dopravními komplikacemi ještě před Prahou. Na klíčové tepně D1 je těsně před vjezdem do metropole zhruba osmikilometrové zúžení. Omezení jsou i na D5, kudy budou do Prahy proudit jeho němečtí fanoušci ze směru z Rozvadova.

V centru vzhledem k obrovskému přílivu návštěvníků nezaparkujete. Doporučuje se proto využít některé z odstavných parkovišť P+R, na které navazují prostředky hromadné dopravy.

Parkoviště P+R jsou umístěna u metra v lokalitách Skalka, Zličín, Nové Butovice, Kotlářka, Písnice, Švehlova, Chodov, Ládví, Letňany, Rajská zahrada, Černý Most, Nádraží Holešovice a Depo Hostivař. Další parkoviště v Radotíně a Běchovicích jsou navázána na vlakové spoje.

AUTEM PO PRAZE Mám čekat uzavírky?

O uzavírkách budou řidiči informováni na hlavních komunikacích v centru a také na světelných dopravních informačních tabulích, které jsou umístěny na nejdůležitějších komunikacích mimo centrum.

„Vzhledem k dopravním opatřením a očekávanému množství návštěvníků žádáme řidiče, aby se této oblasti Prahy vyhnuli,“ uvedl tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Masarykovo nábřeží bude uzavřeno od pátku od 1:00 do soboty 4:30 hodin – od Jiráskova mostu až po most Legií. Přilehlé komunikace u Masarykova nábřeží budou směrem k nábřeží zaslepeny. Na mostě Legií bude provoz omezen. Uzavřen bude jízdní pruh směrem do od Smíchova k Národnímu divadlu, vozidla budou moci projíždět obousměrně ve zúžených jízdních pruzích, částečně po tramvajovém pásu.

Mapka uzavírek a odklonu tramvají v centru Prahy v pátek 11. října (8-22 hodin)

Pro vozidla jedoucí od Janáčkova nábřeží přes Jiráskův most bude platit zákaz odbočení doleva. Od páteční 18 hodiny bude uzavřena komunikace v Křižíkově ulici v úseku mezi ulicemi Kolárova a Peckova.

V městských částech Praha 1 a Praha 8 bude kvůli chodcům omezena rychlost na 30 km/h. Jde o ulice Hellichova, Nosticova, Velkopřevorské náměstí, Mánesův most, Křižíkova, Kaprova, Karlova, Platnéřská, Vězeňská, Kozí, Dvořákovo nábřeží a Lannova.

V sobotu bude doprava na Hradčanském náměstí kompletně omezená.

MHD Budou jezdit tramvaje?

„V souvislosti s páteční smuteční akcí na Žofíně předpokládáme od 5 ráno do půlnoci výluku tramvajové linky 17 na Smetanově nábřeží. Linka bude obousměrně odkloněna přes zastávky Myslíkova - Národní třída - Národní divadlo,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.



V souvislosti s projekcí Signal Festivalu na Vltavu bude od 19:00 do 24:00 hodin vyloučen také provoz tramvají na mostě Legií, linka číslo 22 bude odkloněna přes zastávku Staroměstská a linka 9 přes zastávku Jiráskovo náměstí.



Pražský dopravní podnik při pátečním rozloučení posílí od rána do půlnoci provoz metra na všech trasách, nejvýrazněji na lince B. Účastníkům pietního aktu doporučil, aby pro cestu na Žofín využili stanici metra a preferovali je před tramvajemi.

VLAKY A AUTOBUSY Koupím ještě jízdenku?

České dráhy navýší kapacity vybraných vlaků o 2 000 míst. „Pokud se někdo do Prahy chystá, měl by si rezervaci pořídit co nejdříve, nejlépe hned,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí Českých drah s tím, že pokud si lidé rezervaci nezakoupí a nebo nákup jízdenek nechají na poslední chvíli může se stát, že ve vlaku nebude místo k sezení.

Jak se nejlépe dostat z Hlavního nádraží na Žofín

Spoje na pátek posílil dopravce RegioJet. „Obsazují se spoje, u kterých v pátek není obsazenost typická. V pátek spíše lidé cestují z Prahy,“ řekl iDNES.cz mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.

RegioJet podle jeho slov posílil spoje z Ostravska, Bratislavy i z Vídně, kam přidali kapacitu několika stovek dodatečných míst. „Jsme připraveni vyjít lidem vstříc. Kapacita spojů bude největší, jakou máme k dispozici,“ dodal Ondrůj.

SIGNAL A FOTBAL Nebudou se události vzájemně rušit?

Na přilehlém Smetanově nábřeží se souběžně s posledním rozloučením chystá festival světel Signal Festival, který minulý rok přilákal 600 tisíc návštěvníků.



Ivana Gottová se s pořadateli festivalu dohodli na tom, že se obě události uskuteční, a to se vzájemným porozuměním, respektem a úctou. Karel Gott by si podle ní žádné rušení kulturní události nepřál.

K tomu se přidá protestní akce klimatických aktivistů z hnutí Extinction Rebellion. Do Prahy také zamíří na zápas Česka s Anglií stovky fanoušků včetně těch anglických, kteří jsou často spojováni s výtržnictvím. České policisty posílí i jedenáctka anglických specialistů. Anglie se pokusila z obav před výtržnictvím svých fanoušků zápas odložit, UEFA to ale neumožnila.

Policisté v pátek posily z jiných krajů svolávat nebudou. „Smuteční rozloučení jsou ve většině případů v poklidu, v rámci opatření se zaměříme především na fotbalové utkání,“ řekla iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová.