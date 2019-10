Pietní místo u Gottovy vily nestačí, lidé zapalují svíčky už i u sousedů

V nejbližším okolí zpěvákova domu je asfalt vidět jen pod modrým autem, které je svíčkami a upomínkovými předměty doslova obehnané. Řidič nestihl včas odjet.

„Na autě i pod ním už se několikrát objevily svíčky, musíme je sundávat,“ řekl jeden ze sousedů. Situaci z posledních dnů chápe, ale zároveň přiznává, že si hodně oddychne, až zájem lidí opadne. Pietní místo ale už leckdy přestává stačit, někteří ze sousedů už museli odstraňovat svíčky i ze svých plotů.

Cesta k vile zpěváka Karla Gotta na Bertramce je přitom pro příchozí velmi snadná – stačí sledovat lidi v okolí.

Příval těch, kteří chtějí zapálit svíčku či položit květiny, neustává ani šest dní po zpěvákově smrti. Většina jich chodí po cestě kolem parku Mrázovka.



Lidé nejčastěji třímají v rukou právě květiny nebo fotografie či upomínkové předměty. Svíčky vytahují z tašek až na samotném pietním místě před Gottovou vilou. Skupina Němců se dělí s postarším párem o sirky a dávají se do řeči. Květiny pokládají takřka přímo před garáž vedlejšího domu, jinde už není místo.

Za pietou autem

Ulice na pražské Bertramce je úzká a auta, která do ní vjedou, mají problém se vyhnout i otočit, aby se dostala pryč. Řidiči tak nechávají vystoupit spolucestující a sami se pokouší otáčet na chodníku či před vjezdy do sousedních domů. Ti odvážnější zpátky couvají. Jen během jedné hodiny sem přijelo také několik taxíků.



„Nikdy by mě nenapadlo snažit se tam vjet autem, to je katastrofa,“ postěžoval si řidič Martin, který auto zaparkoval o několik ulic dál, aby nenarušoval pietní atmosféru.

Lidé také často v ulici zastavují a parkují a místní nemají kde nechat vlastní auta. Situace je však naprosto odlišná jen o ulici dál. „Nás se to nijak nedotklo. Sem auta nejezdí, ale většina se snaží dojet přímo před vilu,“ řekl soused, který bydlí o ulici níž. V jeho ulici je kromě zvuku ze stavby ve vedlejším domě a povykování dětí ze školky klid.



Podle místních první dva dny přicházeli nejvíce lidé z Prahy a nejbližšího okolí, postupem času se sem sjíždějí lidé ze všech koutů republiky. Mnoho svíček a vzkazů pochází také od Němců, kde měl Gott spoustu příznivců.

Příjemný a ochotný soused Karel Gott

„Karel Gott byl velmi příjemný a slušný soused,“ řekla penzistka Jana Čáslavková z jednoho z okolních domů. Na místě byla zapálit svíčku už několikrát. I další žena, která s Karlem Gottem žila ve stejné ulici čtyřicet let, na něj vzpomíná s láskou: „Když ještě řídil a viděl mě, jak jdu na autobus, nabídl mi, že mě na zastávku sveze.“



„Když tu ještě bydlela dcera a její kamarádi chtěli fotku nebo podpis, vždycky nám vyhověl, byl vážně úžasný,“ vzpomínala s dojetím sousedka Zuzana. „Na místo teď chodí hodně lidí, to je samozřejmě pochopitelné. Já jsem tam skoro třikrát denně, kdykoli jdu se psem. Co ale nechápu, jsou ti, kteří přijedou autem. Někdo dokonce i v jednu v noci,“ povzdychla si.



Poklidné sousedství je od zpěvákovy smrti velmi rušné. Nejvíc lidí přišlo v sobotu a v neděli, kdy tam chodila doslova procesí. „Nedalo se zabloudit, davy zaplavily doslova celou ulici už od Malvazinek. Jedni mířili tam, druzí zpět,“ řekl jeden ze starousedlíků.

Lidé ale přicházejí neustále, a to i po půlnoci. Několikrát tu byli dokonce opilí a hlasití návštěvníci.

Úklid místa bude v pondělí

Nejbližší sousedé ale také mají obavy, aby hořící svíčky nezpůsobili požár. „Oheň venku samozřejmě může být nebezpečný, ale pokud je na otevřeném prostranství a kolem není nic hořlavého, nemělo by se nic stát,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka. Zároveň upozornil, že lidé, kteří přijdou vyjádřit zpěvákovi pietu, by měli být při pokládání svíček opatrní a neumisťovat je například na trávu, ploty či do blízkosti obrázků a suchých květin.



„Pořád existuje nebezpečí, že začne foukat vítr, a plamen se ze svíčky rozšíří například na vedlejší věnec nebo suchou květinu,“ upozornil Kavka.

Místo před Gottovou vilou se bude plnit květinami, svíčkami a vzkazy zřejmě ještě několik dnů, správa komunikací ho uklidí až dva dny po sobotním pohřbu.

„Kompletní úklid pietního místa zajistíme na žádost příslušných orgánů nejdříve po rozloučení s Karlem Gottem, tedy podle předpokladu v pondělí 14. října,“ uvedl Petr Jansa z TSK.

„V případě, že nás požádají o uskladnění svíček pro další účely, jako se stalo v případě svíček z pietního místa na Václavském náměstí po úmrtí Václava Havla, jsme připraveni tak učinit,“ dodal. V jiném případě se svíčkami i dalšími předměty bude TSK po skončení piety nakládat jako s běžným odpadem.