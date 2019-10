VIDEO: Hodiny čekání, fronta na mostě i samotné loučení s Gottem

Fenomén Karel Gott Sledovat další díly na iDNES.tv

Několik dní předem byli řidiči opakovaně žádáni, aby v pátek nezajížděli auty do centra Prahy, kvůli uzavírkám kolem Žofína, kde probíhá poslední rozloučení fanoušků se zesnulým Karlem Gottem. Řidiči výzvy pravděpodobně uposlechli, neboť očekávaný dopravní kolaps se nekoná. Naopak, Praha je průjezdnější než v jiné dny.



VIDEO: Vyděšená Praha: Řidiči uposlechli a kolaps se nekoná

Na pražském Žofíně lidé dávají poslední sbohem zesnulému Karlu Gottovi. Podle mluvčí policie Evy Kropáčové fronta k Žofínu začíná na Janáčkově nábřeží a v pravidelných intervalech se posouvá kupředu. Do současné chvíle policie nemusela řešit žádné problémy ani komplikace.

VIDEO: Fronta k Žofínu má více než kilometr a Praha je průjezdná, říká mluvčí policie

Do metropole se sjíždějí fanoušci ze všech koutů Česka i ze zahraničí, aby vzdali Gottovi hold. Zájem o rozloučení je obrovský. Most Legií je zcela plný, fronta měří minimálně kilometr. Sál bude pro veřejnost otevřený do 22 hodin.



VIDEO: Podívejte se na první záběry z přípravy síně Karla Gotta na Žofíně

Pohřební vůz s rakví Karla Gotta vyrazil z Ústavu patologie 1.LF UK a VFN. Před šestou hodinou ranní již dorazil i s policejním doprovodem na Žofín.

VIDEO: Pohřební vůz s rakví Karla Gotta vyrazil na Žofín krátce po 5:30

Na rozloučení se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem čekají u paláce Žofín v centru Prahy už první fanoušci. Jako vůbec první tam od zhruba čtvrtečních 16 hodin čekal jeho fanoušek z Letňan, krátce po něm dorazili lidé ze Strakonic a z Německa. Pietní místo se přitom otevře až v 8 hodin ráno.



VIDEO: Noc pro Gotta. Tito fanoušci budou u Žofína nocovat

VIDEO: Lidé trávili na nábřeží celou noc. Každý se zahřívál po svém

VIDEO: Přiletěla Dominika Gottová. Ihned se na ni vrhl bulvár

VIDEO: Na Žofíně se začíná tvořit fronta. V jejím čele sedí pan Karol

VIDEO: Nejvěrnější fanynka z Plzeňska jela s Karlem Gottem na lodi

Zájem o rozloučení je obrovský, na místě se už od čtvrtečního večera tvoří fronty. Aby noc lidé přežili v teple, zahřívali se různými způsoby. Někteří sáhli po dece, někteří po flašce alkoholu.

VIDEO: Cesta na Žofín nebude jednoduchá! Město raději přistaví mobilní toalety

Dcera Karla Gotta, kterou doprovázela rodinná kamarádka, přiletěla do Prahy ve čtvrtek večer. Na letišti ji vyzvedla maminka Antonie Zacpalová se kterou se dlouze objímaly. V příletové hale se na ni ihned vrhla média, Dominice ale do řeči nebylo a odmítla cokoliv komentovat.



Drahomíra Šteinerová z Plzeňska se zamilovala do písní Karla Gotta už jako malá. V roce 1995 se stala členkou jeho oficiálního fanklubu a nevynechala téměř žádnou společnou akci. S plzeňským rodákem dokonce absolvovala plavbu na italské výletní lodi Costa Concordia. „S Plzeňandou se musím vyfotit, povídal mi ochotně,“ vzpomíná fanynka na poslední letošní setkání s Mistrem.



Už ve čtvrtek bylo jasné, že cesta na Žofín nebude jednoduchá. Lidé se musí připravit na obrovské fronty, v nichž mohou stát i několik hodin. Město proto k frontě přistaví i mobilní toalety a doporučuje se zásobit vodou a pitím.