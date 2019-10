V 11:00 začne zádušní mše za Karla Gotta. Lidé se scházejí u brány Hradu

Přípravu pátečního i sobotního loučení s Gottem má na starost především jeho rodina. Ta rozesílala pozvánky na sobotní obřad. Ten začne v 11 hodin dopoledne a má trvat asi hodinu a půl.

Co je zádušní mše svatá? Při zádušní mši svaté, které se říká také rekviem, se lidé modlí za spásu duše zemřelého. To se může dít buď přímo na jeho pohřbu, nebo je za jeho duši sloužena mše svatá. Obřady probíhají většinou v kostele, ale mohou proběhnout také ve hřbitovní kapli či výjimečně třeba v domě zemřelého. Smuteční řeči se nemůže chopit jen tak někdo. Přísluší to jen představiteli církve.

Pozvánky dostali členové vlády, kolegové z hudební branže, například z vydavatelství Supraphon, kde Gott vydal většinu svých alb. Prezident Miloš Zeman uvedl, že by se rád pohřbu zúčastnil a pokud bude požádán, přednese i projev. Na mši se chystá i ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Sobotní mše v katedrále je tak pro veřejnost uzavřena. Lidé však o poslední rozloučení s jejich oblíbeným zpěvákem ochuzena nebude, na Hradčanském náměstí a na III. nádvoří budou velkoplošné obrazovky, na nichž mohou příchozí celý smuteční obřad odehrávající se uvnitř katedrály sledovat.

Všichni zájemci musejí počítat s bezpečnostními prohlídkami. Během obřadu vystoupí Štefan Margita, Lucie Bílá a Eva Urbanová, s proslovem zřejmě vystoupí údajně na Gottovo přání Jiřina Bohdalová. Rakev po obřadu vynese čestná stráž za doprovodu Zikmunda - největšího zvonu v zemi.



Pohyb veřejnosti na Pražském hradě během mše za Karla Gotta (12. října 2019)

Bude i státní smutek

Lidé budou do areálu Hradu pouštěni až do naplnění kapacity. Po mši vynesou vojáci Hradní stráže rakev z katedrály a naloží ji do automobilu.



Česko se také v sobotu ponoří na jeden den do státního smutku. Pro něj paradoxně nejsou žádná pevná pravidla, tedy až na jedno – vlajky na státních úřadech musejí být vyvěšeny pouze na půl žerdi.

„Vlajková výzdoba začíná v 16 hodin předcházejícího dne a končí v osm ráno následujícího po dni státního smutku,“ uvádí ministerstvo vnitra.

Správně by se tak vlajky na úřadech měly svěsit už v pátek. V tomto ohledu do pravidel svérázně zasáhl prezident Miloš Zeman, který vyvěšení vlajek na půl žerdi nařídil již minulou středu. Naposledy Česko zažilo státní smutek v prosinci roku 2011 po smrti bývalého prezidenta Václava Havla. Tehdy smutek trval celé tři dny.

Poslední místo zpěvákova odpočinku není známé

Podle informací deníku Právo bude rakev s ostatky Karla Gotta po obřadu převezena do motolského krematoria. Zdroj deníku také sdělil, že z důvodu uchování ostatků, které byly v pátek a v sobotu vystaveny v rakvi, není možný odklad.

Transport z Pražského hradu do krematoria budou provázet zvýšená bezpečnostní opatření. Pracovnice Pohřebního ústavu hlavního města Prahy uvedla, že bude uzavřené pouze motolské krematorium, areál hřbitova zůstane veřejnosti přístupný.

Kam bude urna s popelem Karla Gotta uložena, zatím není jasné.