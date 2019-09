Alžběta II. si vystřelila z amerických turistů, kteří ji nepoznali

Pro královnu jsou typické zářivé kostýmy, které většinou obléká na veřejné akce. V soukromí, když tráví léto na zámku Balmoral, chodí na skotském panství v holínkách a tvídovém oblečení zemitých barev se šátkem na hlavě. Málokdo ji tak pozná. Potvrdil to Richard Griffin, který pro královnu pracuje přes třicet let coby osobní strážce.

V rozhovoru pro list The Times uvedl, že jednou na procházce potkali americké turisty, kteří se dali s královnou do řeči. Američané se jí ptali, jestli bydlí v Balmoralu. Odpověděla, že tam má dům. Tak se jí ptali dál, jestli někdy spatřila královnu, která tam v létě pobývá. „Ne, ale tento policista ji potkal,“ odpověděla v klidu Alžběta II.

Podle Griffina se turisté rozloučili a odešli, aniž jim došlo, že s královnou zrovna mluvili.

Alžběta II. svůj smysl po humor, na rozdíl od manžela prince Philipa, neprezentuje veřejně moc často. Několik vtípků si ovšem neodpustila například loni během natáčení dokumentu o životním prostředí s názvem The Queen’s Green Planet, kde jí společnost v zahradách Buckinghamského paláce dělal dobrý přítel, přírodovědec a moderátor David Attenborough.

Královna žertovala o amerických prezidentech, ale i na svůj účet. S Attenboroughem se shodli, že za padesát let by mělo být v zahradách paláce více stromů. „Ano, možná by mělo,“ řekla a po pauze s úsměvem dodala: „Ale já už tu nebudu.“

Se svým vnukem princem Harrym zase v roce 2016 natočila vtipnou pozvánku na hry pro zraněné vojenské veterány Invictus Games, v níž se nenechali zastrašit výzvou tehdejšího amerického prezidenta Obamy s manželkou.

Legendární je také její „herecký“ výkon během úvodního ceremoniálu olympiády v Londýně z roku 2012, kdy hrála sama sebe. Sekundoval jí agent 007 v podání Daniela Craiga. „Dobrý večer, pane Bonde!“ pronesla v klipu královna a díky tomu si získala britské filmové a televizní akademiky. Ti jí dokonce za roli udělili čestnou cenu. Podle filmařů předvedla při svém debutu profesionální výkon a natočila scénu na první záběr.