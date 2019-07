Lucie Šafářová je těhotná. Jména ještě vybíráme, řekl Tomáš Plekanec

„Dva kluky už mám, tak by možná bylo zajímavé mít holčičku. Ale ještě nevíme a je nám to samozřejmě jedno. Jsme teď hlavně šťastní,“ prohlásil nastávající tatínek Tomáš Plekanec.

Lucie Šafářová o těhotenství věděla už před dubnovým turnajem ve Stuttgartu, kde se ve čtyřhře dostala nakonec až do finále. Tenkrát ještě nemohla nic říct.

Hokejista prozradil, že jména vybírají. Mají tři favority pro holku a dva pro kluka. Zatím tedy miminku říkají Čip.

Pro dítě se rozhodli už nyní, přestože Tomáš Plekanec ještě není rozvedený se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou, kterou si vzal v roce 2011.

„V určitou chvíli jsme si řekli, že dítě chceme, a dál jsme tomu nechali volný průběh. Samozřejmě by bylo snazší, kdyby byl Tomáš rozvedený. Takhle si to asi žádná holka nevysní. Ale i já znám lidi, kteří se rozváděli tři roky. Nebo pět,“ řekla pro čtvrteční Magazín DNES Lucie Šafářová.

„Kdybychom byli mladší, možná bychom počkali. Ale je mi dvaatřicet a spoléhat se na to, že se to pak hned podaří...“

Dodala, že od začátku se snaží mít s Tomášovými syny dobré vztahy a určitě jim nechce nahrazovat mámu, kterou podle tenistky budou mít vždy jen jednu.

„V žádném případě to není tak, že si s Luckou zakládám novou rodinu a starou opouštím. Manželství nevyšlo, to se stává. A než mít jednu rodinu, kde to neklape, je přece lepší vytvořit novou, funkční. A do ní budou kluci samozřejmě patřit taky,“ uvedl Plekanec.