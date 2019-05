Řepkovi hrozí další trest, do věznice měl nastoupit už v sobotu

„17. 5. 2019 byla odsouzenému do datové schránky zaslána výzva k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, a to do pěti dnů ode dne doručení, což dle kontroly datových schránek nastalo dne 20. 5. 2019. Nastoupit má tedy do věznice Praha – Ruzyně nejpozději 25. 5. 2019,“ sdělila v uplynulém týdnu iDNES.cz mluvčí Okresního soudu Praha-západ Jana Číhalová.

Řepka se tak měl dostavit do výkonu trestu nejpozději v sobotu, což však neučinil. Ten den se s partnerkou Kateřinou Kristelovou vypravil do Českých Budějovic za svou rodinou, odpoledne se pak vrátil do Prahy. Do věznice ale nenastoupil. V neděli dopoledne ještě v pražské Hostivaři natáčel rozhovor pro FTV Prima, pak měl trénink s fotbalisty.



„Připravovat se na to (vězení) nemusím. Nejdu tam na 15, 10 ani 5 let. Jdu tam na určitou dobu. Věřím, že to zvládnu a tímhle se pomyslně uzavře nějaký můj kruh, zúčtování mého života. Pak se vrátím a budu čistej,“ prohlásil před kamerou Řepka.



„Nemám strach. Já před ničím neuhýbám. Chci tam jít se vztyčenou hlavou. Vím, že to je opravdu na nějakou omezenou dobu. Byli tam slavní fotbalisti, slavní umělci,“ dodal.

Řepka dostal výzvu k nástupu do věznice do datové schránky ze dvou pražských soudů. Obě obsílky převzal 20. května.



Podle té, kterou mu poslal Obvodní soud pro Prahu 6, má do vězení nastoupit do sedmi dnů – tedy do pondělí 27. května. V obsílce z Okresního soudu Praha-západ je však uvedena jen pětidenní lhůta k nástupu. Tu Řepka prokazatelně nedodržel.



Podle zákona se tím mohl dopustit přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. „Kdo bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem,“ uvádí trestní zákoník.



Mluvčí ruzyňské věznice Karolína Pluskalová iDNES.cz potvrdila, že pracovníci věznice jsou schopni přijmout odsouzeného člověka nastupujícího do výkonu trestu i o víkendu.



Nyní bude záležet na soudu, jestli zpoždění Řepkova nástupu o dva dny (pokud se do věznice dostaví v pondělí 27. května, jak avizoval), bude považovat za porušení zákona a bývalého fotbalového reprezentanta potrestá.



„Kdo v téhle zemi nebyl ve vězení? Možná těch lidí moc nebude,“ říká Řepka:

VIDEO: Nemám strach, do vězení jdu se vztyčenou hlavou, tvrdí Řepka

Budíček o půl šesté ráno

V ruzyňské věznici, která patří mezi vězni k oblíbeným, čeká Řepku ve všední dny budíček v 5:30. Večerku bude mít v 21:30. Sprchovat se bude smět dvakrát týdně. Návštěvu může mít jednou měsíčně po dobu tří hodin.



O podmíněné propuštění může požádat soud po odpykání jedné třetiny trestu, tedy po deseti měsících. Za mřížemi by měl do té doby nasbírat co nejvíc pochval. Výhodou bude i to, když začne pracovat. Za každý měsíc pobytu ve výkonu trestu musí státu uhradit 1 500 korun.



Úspěšné vyřízení žádosti o podmíněné propuštění mu však může zkomplikovat skutečnost, že do věznice nenastoupil v řádném termínu tak, jak mu stanovil Okresní soud Praha-západ.



Tomáš Řepka a redaktorka Markéta Křivánková při rozhovoru pri primácký TopStar (Praha, 26. května 2019)

Bývalý fotbalový reprezentant dostal za milionovou zpronevěru a fiktivní internetové pornoinzeráty, kterými poškodil svoji bývalou manželku Vlaďku Erbovou, u Městského soudu v Praze pravomocně dva roky vězení.



Následně mu Okresní soud Praha-západ přeměnil dřívější podmínku, neboť se kvůli páchání další trestné činnosti ve zkušební době neosvědčil. Řepkův trest ve věznici s ostrahou se tím zvýšil o šest měsíců na 2,5 roku.