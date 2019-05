Řepka dostal výzvu k nástupu do věznice. Soud mu dal týden

17:01 , aktualizováno 17:01

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka obdržel od soudu výzvu k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody. Nastoupit má do sedmi dnů. Redakci iDNES.cz to potvrdila soudkyně Alice Havlíková z Obvodního soudu pro Prahu 6. Řepka má za mřížemi strávit dva a půl roku.