Přísnější trest pro Řepku. Za zpronevěru a pornoinzeráty dostal dva roky

Obvodní soud pro Prahu 6 uložil letos v únoru fotbalistovi souhrnný trest 15 měsíců za zpronevěru a pornoútoky na bývalou manželku. Nyní mu odvolací soud trest zvýšil na dva roky.

Městský soud vyhověl návrhu státní zástupkyně, která požadovala přísnější trest, protože podle ní nebyl důvod k jeho snížení pod dvouletou spodní hranici zákonné sazby za zpronevěru. Předseda odvolacího senátu Petr Beneš konstatoval, že obvodní soud uložení původního trestu pod sazbou nijak rozumně nevysvětlil.

„K osobě pana Řepky ani k okolnostem případu jsme neshledali nic tak mimořádného, aby bylo možno tohoto dobrodiní využít,“ uvedl Beneš. „Uložený dvouletý trest pokládáme za dostačující, ale otázkou jest, jestli to bude trest konečný,“ dodal. Řepka totiž čelí dalším trestním stíháním.

Soudy Řepku poslaly do věznice s ostrahou. Výzvu k nástupu do výkonu trestu mu pošle obvodní soud, nebude to ale dřív než za několik týdnů. Ve výzvě k bude uvedeno datum, k němuž se má odsouzený do věznice dostavit.



Řepkův obhájce po jednání novinářům řekl, že se jeho klient nástupu do vězení vyhýbat nebude. „Musím mu zavolat, čekal optimističtější výsledek,“ řekl advokát Jaroslav Jankrle.



VIDEO: Necítí se psychicky dobře, hájil Řepkovu nepřítomnost u soudu advokát

V případě zpronevěry Řepka prodal v prosinci 2016 své známé Michaele Malíkové za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době nevlastnil. Ženě později auto zabavili Řepkovi exekutoři poté, co s ní fotbalista přestal komunikovat a peníze jí nevrátil.

V listopadu 2018 brněnský soud Řepku odsoudil za pornoútoky na exmanželku. Dostal 300 hodin obecně prospěšných prací, z nichž už odpracoval 293. Fotbalista s přítelkyní Kateřinou Kristelovou podali eskortní inzeráty a založili dva pornoprofily na jméno Řepkovy bývalé ženy. U inzerátu byly přiloženy fotografie, na kterých mohla veřejnost poznat modelku Vlaďku Erbovou. Patřilo jí i zveřejněné telefonní číslo.

Řepka v minulosti dostal podmínku za opakované řízení v opilosti. Soud mu ji nedávno nepravomocně přeměnil na devět měsíců vězení, protože spáchal ve zkušební době další trestné činy.



V současné době se Řepka u soudů zpovídá ještě z dvojího neplacení výživného - v Brně kvůli alimentům na syna z druhého manželství, v Praze se obžaloba týká výživného na syna z prvního svazku. Za zanedbání povinné výživy mu soudy dříve uložily trest 180 hodin obecně prospěšných prací, které už odpracoval.