Dalších šest měsíců pro Řepku. Ve vězení má strávit celkem 2,5 roku

Dvě podmínky přeměnil Řepkovi letos v únoru Okresní soud Praha-západ. Poněvadž se bývalý fotbalový reprezentant dopustil ve zkušební době další trestné činnosti, změnila soudkyně původní výchovný trest v jednom případě na půl roku vězení a ve druhém na tři měsíce.



Řepkův obhájce napadl okamžitě obě rozhodnutí stížnostmi. Krajský soud o nich rozhodl 30. dubna. Jak vyplývá z justiční databáze, šest měsíců vězení Řepkovi potvrdil. U tříměsíčního trestu uvádí „ostatní způsoby vyřízení“. Tuto věc tak zřejmě vrátil nižšímu soudu k novému projednání.



„Krajský soud v Praze zrušil napadené usnesení v neveřejném zasedání konaném 30. 4. 2019. Bližší informace z tohoto důvodu nemůžeme sdělit, rozhodnutí dosud nebylo vyhotoveno a doručeno účastníkovi,“ sdělila iDNES.cz mluvčí Jitka Kubešová.



Známý sportovec má nyní pravomocně potvrzeny dva nepodmíněné tresty. V pondělí dostal u Městského soudu v Praze dva roky vězení za zpronevěru a falešné pornoinzeráty útočící na bývalou manželku Vlaďku Erbovou. Dalšího půl roku mu teď krajský soud přidal potvrzenou přeměnou dřívější podmínky.

Ruzyně je nejlepší, myslí si advokát

Z kancelářského řádu pro soudy, který vydalo ministerstvo spravedlnosti, vyplývá, že místně příslušnou věznicí, do níž by měl Řepka nastoupit, je ta v pražské Ruzyni.

Pár rad, jak zvládnout vězení Dělejte něco – pracujte, sportujte, čtěte knihy, vzdělávejte se, pište dopisy, udržíte si tak funkční psychiku.

– pracujte, sportujte, čtěte knihy, vzdělávejte se, pište dopisy, udržíte si tak funkční psychiku. Nevěřte vězňům – dávejte si pozor na ty, kteří se vám budou chtít vetřít do přízně. Buďte opatrní v tom, co komu říkáte. Pozor na práskače.



– dávejte si pozor na ty, kteří se vám budou chtít vetřít do přízně. Buďte opatrní v tom, co komu říkáte. Pozor na práskače. Chraňte si soukromí – na skříňku s osobními věcmi si pořiďte kvalitní visací zámek. Fotky, adresy či telefonní čísla mějte dobře uschované.

– na skříňku s osobními věcmi si pořiďte kvalitní visací zámek. Fotky, adresy či telefonní čísla mějte dobře uschované. Nedávejte najevo, že máte peníze – mohlo by stát, že se stanete obětí vydírání.

– mohlo by stát, že se stanete obětí vydírání. Udržujte kontakt s blízkými – volejte jim (z oficiálního telefonu), pište dopisy, zvěte je na návštěvu.

– volejte jim (z oficiálního telefonu), pište dopisy, zvěte je na návštěvu. Nic si nepůjčujte – a nic si od nikoho neberte. Platí to hlavně pro zakázané věci (třeba mobilní telefon). Je to způsob, jak si vás někdo může zavázat, nebo vás vydírat. zdroj: obase.cz



„Ruzyňská věznice je žádaný artikl. Z toho, co mi říkají klienti, neznám věznici, kde by byl lepší režim, než je v té ruzyňské. Jsou tam kroužky, aktivity. Ta věznice je dlouhodobě dobře vedená. Jde (Řepka) do toho nejlepšího,“ říká zkušený advokát Jaroslav Ortman.

„Bude si muset zvyknout na to, že není svobodný, že nemá soukromí, intimitu. Bude na cele, kde spí víc lidí, jsou tam společné umývárny. Nejhorší na tom je, že zpočátku ubíhá čas pomalu. Než si zvykne, chvíli to potrvá,“ dodává.

Výzva k nástupu do výkonu trestu přijde Řepkovi poštou (nebo do datové schránky) během několika týdnů. Bude v ní uvedeno datum, ke kterému se musí do věznice dostavit. V případě, že tak neučiní dobrovolně, dopraví ho na pokyn soudu za mříže policisté.

„Dobře mu radím, aby nastoupil řádně a včas a byl tam přesně v ten den. Byl by hlupák, kdyby kvůli tomu, že nastoupí o pět dní později na zatykač, tam strávil celý trest, když ho může strávit jen část,“ připomíná Ortman.

„Zvykáme si na kriminál.“ Řepka a jeho partnerka Kateřina Kristelová loni v březnu o vězení ještě žertovali:

VIDEO: Řepka hrozí novinářům, Kristelová zlehčuje obvinění Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řepka by mohl požádat o podmíněné propuštění poté, co vykoná třetinu trestu, tedy po deseti měsících. Důležitý bude posudek z věznice. „Každému doporučuji, aby poslouchal na slovo vězeňskou službu. To za prvé. Za druhé, aby se choval slušně. A za třetí, aby provozoval co nejvíc aktivit,“ radí advokát.

Pokud Řepka do věznice nenastoupí včas, s případnou žádostí o podmíněné propuštění nebude úspěšný. Brány vězení by tak opustil až na konci roku 2021. Pokud mu soudy trest ještě nenavýší.



Bývalý reprezentant je totiž obviněný ve dvou dalších trestních řízeních kvůli neplacení alimentů – exmanželce Renátě dluží na výživném pro syna téměř milion korun a bývalé ženě Vlaďce neposlal za rok 175 tisíc korun. Oba soudy proběhnou v polovině měsíce. „Pan Řepka před sebou nemá nejlepší květen,“ glosoval to v pondělí na městském soudu předseda senátu.