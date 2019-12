Tady je máte, chlubí se Andrea Pomeje fotkou poprsí po plastice

„Tak jooo, tady je máte. Tři týdny po operaci. Chtěla bych zpětně moc poděkovat panu doktorovi. Moc si vážím jeho přístupu, trpělivosti a toho, že se umí vcítit do nás ‚komplikovaných žen‘,“ napsala Andrea Pomeje k aktuální fotografii na Instagramu, na které se chlubí novým poprsím.

„Rozhodování nás žen se samozřejmě neodvíjí jenom v ordinaci kliniky a výběrem nejlepších implantátů, ale paradoxně začíná už od prvního telefonátu, kde sedí holky jako my. Tímto je moc zdravím. Stejně tak i úžasné sestřičky,“ pochvaluje si dýdžejka.

Andrea Pomeje se v říjnu tohoto roku, osm měsíců po smrti manžela Jiřího Pomeje, v rozhovoru pro iDNES.cz svěřila s tím, že se s jeho odchodem dosud nevyrovnala.

„S Jirkou budu spojována vždycky. Mám jeho jméno, jsem známá díky němu. Lidé se mě na něj budou pořád ptát. Jirka bude vždycky patřit do mého života. Stále tady chybí. Asi jsem se ještě úplně s jeho smrtí nevyrovnala,“ řekla tehdy moderátorka.

Její šestiletá dcera Anna prý ztrátu tatínka vnímá jinak, protože je ještě malá. „Jsem za to docela ráda. Nedokážu si představit, kdyby mi doma brečela, že se jí stýská. Přijala to jako informaci. Myslím, že to bude řešit, až bude větší,“ uvedla s tím, že jí smutnou zprávu musela říct babička.



Herec a producent Jiří Pomeje po sobě nezanechal žádný majetek ani peníze, jen sedm exekucí v hodnotě přes třináct a půl milionu korun. Vdova Andrea Pomeje se proto rozhodla vzdát se dědictví po zesnulém manželovi. Nechtěla, aby dluhy musela v budoucnu splácet jejich dcera Anna.