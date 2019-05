Princ Harry a vévodkyně Meghan prozradili jméno novorozeného syna

Vévoda ze Sussexu, jak zní Harryho oficiální titul, předstoupil se svou chotí před novináře se spícím dítětem v náručí. Novorozence nazval „uzlíčkem štěstí“. Manželé promluvili krátce se zástupci vybraných médií v St George’s Hall na zámku Windsor. „Vypadá to, že syn má zatím tu nejlepší povahu, je opravdu klidný,“ prozradila prvorodička, vévodkyně Meghan.

„Je to magické, je to úžasné, je to jako sen. Mám dva nejlepší muže na světě, takže jsem opravdu šťastná,“ dodala vévodkyně. Na dotaz, kterému z rodičů se dítě nejvíce podobá, Harry odpověděl, že je na to ještě příliš brzy. „Jeho vzhled se mění každým dnem, kdo ví?“ řekl.

V rámci focení se šťastní rodiče vydali ukázat svého syna poprvé také královně Alžbětě II. a princi Philipovi. I ti dnes potomka prince Harryho a vévodkyně Meghan viděli poprvé.

„Miminko si dalo na čas a my stále ještě přemýšlíme nad jménem,“ řekl princ Harry v pondělí novinářům. Ve středu pár na svém instagramovém profilu oznámil, že jejich syn dostal jméno Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Na instagramovém účtu Harryho a Meghan se později objevila fotografie rodiny společně s Alžbětou II., jejím manželem princem Philipem a rovněž s Meghaninou matkou Dorií Raglandovou.



Ze světa přicházejí gratulace, s blahopřáním přispěchali například bývalá americká první dáma Michelle Obamová, kanadský premiér Justin Trudeau nebo předseda australské vlády Scott Morrison.



VIDEO: Princ Harry oznámil novinářům, že jeho manželka porodila Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Alexander, James, nebo Spencer? Ani jedno. Je to Archie

Podle bookmakerů se dítě mělo jmenovat Alexander, James nebo Arthur. Mnoho sázek přijaly sázkové kanceláře také na Spencera, a to na počest Harryho zesnulé matky Diany, rozené Spencerové.

Britská média také spekulují o tom, kde se „baby Sussex“, jehož příchod na svět byl ohlášen na Instagramu, narodilo – zda doma, v rezidenci páru Frogmore Cottage na pozemcích hradu Windsor, nebo v nemocnici. Bulvární deník Daily Mail tvrdí, že chlapec se narodil v jedné londýnské nemocnici, která bývalou americkou herečku v doprovodu matky přijala v neděli večer.

Hoch je osmým pravnoučetem královny Alžběty II. a prvním dítětem prince Harryho a Meghan. „Jsme oba naprosto nadšení,“ řekl před televizními kamerami princ Harry.

„Bylo to nádherné, úplně neuvěřitelné. Jsem na svou ženu hrozně pyšný a jako každý otec a rodič, který o svém dítěti říká, že je skvělé, naše miminko je úplně k zulíbání,“ dodal.