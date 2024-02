Chutný dar bohů i potravina vyvolávající fóbie. Pět zajímavostí o sýrech

Historie sýru sahá až do období kolem 6 tisíc let př. n. l. Tehdy totiž lidé začali chovat ovce a jejich mléko používali k výrobě mléčných produktů. Staří Řekové považovali už tisíc let př. n. l. sýr za dar bohů a dokonce v řecké hře Harfeník z období 300 let př. n. l. najdeme první zmínku o struhadle na sýr.

Mimochodem také Bible připomíná, že se sýrem živil král David. Historické prameny dále uvádějí, že sýr do Evropy přivezli poutníci z Asie ještě před vznikem římské říše.