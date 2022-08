Jak se stravovat v těhotenství. Káva dovolena, plesnivé sýry nikoli

Už dávno neplatí tvrzení, že by budoucí maminka měla jíst za dva – ano, pokud mluvíme o počtu živin a kvalitě potravin, rozhodně, ale ne v případě množství konzumovaných kalorií.

Náš tip Dávno neplatí, že těhotná žena konzumuje za dva. Dvěma vynásobte pouze počet vitaminů, minerálů a vlákniny, kterou ve své stravě přijímáte. Za ideální se považuje dostatek důkladně omytého ovoce a zeleniny, kvalitní bílkoviny z masa i z rostlinných zdrojů, zdravé oleje a v neposlední řadě přílohy, jako je pečivo, brambory nebo rýže. Požádejte také svého lékaře o doporučení ve věci adekvátních doplňků stravy, například kyseliny listové.

Miminko má průměrnou porodní váhu kolem tří kilogramů, proto je nesmysl obhajovat dvacet kilogramů, které během těhotenství přiberete. Podle výživových poradců je to jen 200 až 300 kalorií navíc, které by žena měla přijmout. To se rovná například jednomu rohlíku se šunkou nebo třem kusům ovoce.

Pravdou ovšem zůstává, že by se strava těhotné ženy měla novému životu přizpůsobit. Ostatně, zodpovědnost už nemá jen sama za sebe, ale především za malého člověka, který se uvnitř jejího bříška formuje a roste.

Pozor na plísně a syrové maso

Nastávající maminka by se především neměla ničeho zříkat a její strava by měla obsahovat složky rostlinné i živočišné. Maso by měla žena přijímat z důvodu vysokého obsahu bílkovin, a především železa.

Úplným tabu je samozřejmě tepelně neupravené maso, stejně jako mořské plody, které jsou zrádným alergenem a také zdrojem bakterií listerie.

Ostražitá buďte také v případě nahnilého ovoce nebo pečiva, hniloba se lehce šíří celou potravinou a poté proniká do těla. Omezit konzumaci uzenin a paštik je pro zdravý vývoj miminka také jednoznačným přínosem.

Vápník, jód a kyselina listová

Stěžejní je potom pro ženu dostatek jódu, který můžeme nalézt především v rybách. Jeho nedostatek může způsobit potrat či nízkou porodní váhu plodu. Pro správný vývoj miminka je potom stěžejní složkou vápník, který je důležitý pro růst kostí, ale má také vliv na srážlivost krve.

Velké množství vápníku obsahují například mléčné výrobky, velký pozor ovšem dejte, aby byly vyrobeny z pasterizovaného mléka. Bezpečnější variantou jsou vždy tvrdé sýry – měkké a zrající sýry s plísní jsou pro těhotné ženy nevhodné, riskujete totiž nákazu listeriózou. Zapomínat by těhotná žena neměla ani na kyselinu listovou, jejíž adekvátní množství dnes bezpečně zajistí konkrétní doplňky stravy. To vše by budoucí maminka měla probrat se svým lékařem.

Pro miminko je důležitý také přiměřený pitný režim. Těhotná žena určitě nemusí překračovat doporučované dva litry vody denně, ale rozhodně by tuto dávku neměla snižovat.

Jeden šálek kávy by plodu neměl ublížit, doporučuje se ale pít čistou vodu nebo bylinné čaje. Voda funguje v našem těle jako katalyzátor všeho špatného a také tělem roznáší důležité živiny. Doporučené množství kofeinu je kolem 200 mg za den, ovšem počítejte také s tím, že jej neobsahuje pouze káva, ale například také čokoláda.