Středočeský kraj chce zdražit autobusy o čtvrtinu, čeká na souhlas Prahy

„Změna a navýšení tarifu PID je nezbytné, nemůžeme si dovolit před tímto problémem zavírat oči nebo strkat hlavu do písku. S tarify se nehýbalo 10 let, za tu dobu jen složená inflace činila přes 21 procent,“ řekl radní Borecký.

Připomněl, že dalším důvodem jsou rostoucí náklady i vyšší platy řidičů, nákupy nových autobusů a integrace pražské integrované dopravy.

Středočeský kraj loni vynaložil na veřejnou dopravu 3,5 miliardy korun a letos to bude podle radního ještě víc. Tak vysoké výdaje podle Boreckého nejsou dlouhodobě udržitelné.



Přehled navrhovaných změn cen Pražské integrované dopravy na území Středočeského kraje.

Středočeské hejtmanství už v únoru oznámilo, že v rámci úspor snížilo počet autobusů v kraji o deset procent. Důvodem byl úbytek cestujících kvůli pandemii, kraj tím přišel za minulý rok o půl miliardy na tržbách z hromadné dopravy.

Podle Boreckého by se ceny změnily u časového i jednotlivého jízdného. Beze změny by zůstala pražská tarifní pásma P a 0.

„Oproti situaci v hlavním městě náš kraj poskytuje návazně na státem nařízené zvýhodněné jízdné slevu 75 procent pro žáky, studenty a občany starší 65 let, takže dopad zdražení jízdného je na tyto skupiny cestujících poměrně malý. Naším cílem je převést část rezidentů na časové, tj. dlouhodobé jízdné,“ dodal Borecký s tím, že časem budou zvýhodněny celoroční kupóny.

Podle navrhovaných změn by se ceny u měsíčních a čtvrletních kupónů měly zvýšit o 21 procent, ale u ročních o10 až 15 procent. Do kasy hejtmanství to podle radního přinese od 1. července zhruba 90 milionů korun navíc a příští rok až 250 milionů.

Kvůli provázanosti Pražské regionální dopravy s regionální budou o návrhu na změnu jízdného ještě jednat pražští radní. Podle informací iDNES.cz se tak stane pravděpodobně až po Velikonocích.

Opoziční hnutí ANO se zdrželo hlasování. Zastupitel za ANO František Petrtýl vyjádřil obavu, že lidé budou kvůli zdražení ve větší míře jezdit auty. Hejtmančin náměstek pro finance Věslav Michalik (STAN) namítl, že kdyby se jízdné nezdražilo, musela by být omezena doprava nebo jiné služby ve Středočeském kraji. Kraj by si jinak na veřejnou dopravu musel půjčit, což Michalik označil za nesmysl.



Hejtmanství již loni v prosinci zrušilo žákovské a seniorské jízdné zavedené v minulosti na základě předvolebního slibu ČSSD. Žáci, studenti a lidé nad 65 let mohli do konce loňského roku v regionu jezdit zdarma. Tato skupina má stejně jako jinde ze zákona slevu 75 procent z jízdného a zbylých 25 procent jim na požádání zpětně proplácel kraj.