Středočeské hejtmanství hledá úspory. Spojů vyjede méně

V autobusech a vlacích ubyla loni cestujících zhruba třetina. Vedení hejtmanství proto od března přistoupí k nepopulárním škrtům v jízdních řádech, které nazvalo stabilizačními opatřeními. Omezení spojů zhruba o deset procent by mělo zatím platit do konce příštího roku.



Další stovky milionů chce kraj ušetřit tím, že bude více tolerovat stárnutí vozového parku a omezí investice do jeho obnovy. Po zrušení žákovského a seniorského jízdného navíc od letošního července naroste cena stávajícího jízdného.

O valorizaci kraj vyjednává s hlavním městem, s nímž je spojen pupeční šňůrou v podobě integrované dopravy. Zdražení by mělo cestujícím alespoň částečně kompenzovat větší rozšíření výhodnější předplacené „lítačky“.

„V současné době činí ztráty dopravců ve Středočeském kraji 10 až 13 milionů korun týdně. Rozhodně nemůžeme očekávat, že se situace v dohledné době zlepší. Pokud by se trend nezměnil, mohla by v souhrnu za loňský a letošní rok kumulovaná ztráta dopravců přesáhnout částku jedné miliardy. To řadu dopravních společností tlačí přes hranici přežití. Chceme z výnosů stabilizace především sanovat jejich ztráty,“ uvedl k novým opatřením středočeský radní pro mobilitu Petr Borecký (STAN).

Znamenat to bude i pomoc rozpočtům středočeských měst a obcí, které už nebudou muset dotovat nevyužívané spoje. „Situace je bez pomoci ze státního rozpočtu, o kterou jsme spolu s Asociací krajů ČR opakovaně a marně žádali, finančně neudržitelná.

Proto musíme přistoupit ke stabilizačním opatřením na úrovni kraje. Je nám jasné, že nejde o populární rozhodnutí, ale abychom mohli dopravní systém alespoň zachovat v racionálním rozsahu, nemáme jinou možnost,“ zdůvodnil plán Borecký.

Nové jízdní řády ještě nevisí

Podle mluvčího Pražské integrované dopravy (PID) Filipa Drápala zatím nebyl stanoven konečný seznam zrušených spojů. Na zveřejnění nových jízdních řádů si tak cestující musí ještě chvíli počkat.

„Je potřeba je ale vyhotovit v předstihu, protože redukce dopravy souvisí i s novými rozpisy směn řidičů, jízdní řády je také potřeba včas vyvěsit na jednotlivé zastávky,“ řekl MF DNES Drápal. Takzvaná stabilizace dopravy prý nebude mít výrazný vliv na integraci zbývajících částí Středočeského kraje do systému PID.

„Od 7. března bude integrace pokračovat v oblasti Městce Králové. V přípravě jsou zbývající části Kolínska, Kutnohorska, Příbramska, Benešovska a celé Mladoboleslavsko,“ popsal záměr Filip Drápal.

Na dopravu doplácejí stále více

Náklady kraje na dopravní obslužnost se výrazně zvýšily zejména v posledních třech letech. V roce 2017 do ní kraj investoval 2,1 miliardy korun, loni už 3,5 miliardy. Důvodem jsou rostoucí platy řidičů, nákupy nových autobusů i integrace do zmíněného systému PID.

3,5 miliardy korun jsou roční náklady kraje na dopravní obslužnost.

Ludomír Landa, ředitel společnosti ČSAD Kladno zajišťující autobusové linky nejen na Kladensku, ale i v části Rakovnicka, Berounska, Mělnicka a Prahy-západ, předpokládá, že chystané změny budou pro firmu znamenat růst fixních nákladů, které nepokryje očekávání snížení provozních nákladů na mzdy a menší počet ujetých kilometrů.

„Až pandemie pomine, opět vzroste potřeba cestovat. A my musíme vyřešit, jak udržet řidiče, abychom je pak mohli na někdy obnovené linky zase nasadit a nechyběli nám. S autobusy je to lehčí. Ty prostě na čas odstavíme k plotu a pak je zase rozjedeme,“ uvedl.

Dopravní společnost už s předstihem na chystané změny zareagovala a rozhodla se posílit linku 605 kladenské městské hromadné dopravy, aby měli cestující zajištěnu četnější přepravu k vlakovému nádraží s možností přestupu.

Starostové, které MF DNES v souvislosti s chystaným omezením dopravy oslovila, zatím prý nemají dostatek informací k tomu, jak se to podepíše na dopravní obslužnosti jejich měst a obcí. Jsou ale i výjimky. Třeba starosta Jesenice na Rakovnicku Jan Polák už jednal s organizátory dopravy. „Zredukován by zde měl být jen jeden spoj ve směru na Královice. Vypadá to, že se to obyvatel Jesenicka výrazně nedotkne,“ řekl.

Starostka Zákolan na Kladensku Lucie Wittlichová úsporné kroky kraje chápe, i když z nich samozřejmě někteří cestující nadšeni nebudou. „Autobusy teď nejezdí školáci, omezil se pohyb obyvatel za kulturou, společenskými nebo sportovními aktivitami. Asi každý vidí, že autobusy často jedou skoro prázdné,“ konstatovala starostka.