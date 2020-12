Dopravci letos kvůli epidemii tratili miliardy, zdražit jízdné ale neplánují

České dráhy, největší státní dopravce v zemi, musely během jarní i podzimní vlny epidemie omezit provoz většiny spojů. „Těmito opatřeními jsme se snažili eliminovat ztráty,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí společnosti Gabriela Novotná.

V době epidemie se sice snižoval počet spojů, dodatečné náklady však přibývaly. „Zvýšili jsme rozsah úklidu a zavedli četná protiepidemická opatření. Například dezinfekci vlaků a vybavení personálu ochrannými pomůckami.“



Stejně jako ostatní dopravci i České dráhy zažádaly o kompenzace od státu. „Ty jsou bohužel limitované a ztráty nám zdaleka nepokryjí,“ doplnila mluvčí s tím, že letos kvůli epidemii přišli o necelé čtyři miliardy korun.

Aktuální situace hlavních dopravců v Česku: Dopravce Ztráta kvůli epidemii Zdraží jízdné v roce 2021 České dráhy 4 miliardy korun Ne Dopravní podnik hl. m. Prahy 1,4 miliardy korun Neuvedl Dopravní podnik města Brna 130 milionů korun Ne Student Agency Neuvedli Dynamické jízdné Leo Express Řádově stovky milionů korun Dynamické jízdné FlixBus Neuvedl Dynamické jízdné

Dopravce zachraňovalo jen léto

První ztráty začaly společnosti sčítat již během jarní vlny epidemie. Od poloviny března byl totiž na dva měsíce v platnosti zákaz cest do zahraničí. „Na jaře byla zakázána linková doprava do zahraničí, takže jsme museli zrušit veškeré naše autobusové linky a zároveň vlakové linky do Košic, Krakova a Vratislavi,“ líčil situaci mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.



Na podzim už sice hranice otevřené byly, dopravci však na tržbách příliš velký rozdíl nepoznali. „Na podzim byly výrazně omezeny možnosti cestování mezi zeměmi, takže o cestování byl takřka nulový zájem a spoje do zahraničí jsme museli opět zrušit jako na jaře,“ doplnil Sedlařík.

Plné spoje tak společnosti zaznamenaly pouze v létě. Doslova hitem se stal letní spoj RegioJetu do chorvatské Rijeky. Noční cestu během prázdnin se společností absolvovalo přes 60 tisíc cestujících.

RegioJet byl se spojem tak spokojen, že jej zákazníkům nabídne i v příštím roce. „Spoj skončil v zisku v řádech milionů korun. Předprodej jízdenek na příští rok bude zahájen na začátku roku 2021,“ uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondřejů.

Jízdné zdražovat nebude

Dopravní podniky ceny jízdenek na příští rok kvůli výpadku příjmů během epidemie koronaviru zvedat nebudou. Jiná situace však panuje na železnici. Všechny společnosti kromě Českých drah pracují s tzv. dynamický jízdným.

Cena jízdenky se tak mění v závislosti na obsazenosti spoje a na tom, v jaký čas spoj jede. Při nákupu s dostatečným předstihem lidé mohou výrazně ušetřit. Pokud však nakupují na poslední chvíli v téměř plném vlaku, pak je cena vyšší.

Dopravci počítají s omezeními zhruba do poloviny příštího roku. „Poté věříme, že s příchodem vakcíny se situace rychle začne zlepšovat, opatření se rozvolní a lidé budou cestovat jako dříve, ne-li víc,“ doplnil mluvčí LeoExpressu.