Zdražovat měla Praha postupně, teď to bude bolet, říká expert o jízdném

Městská hromadná doprava stála Prahu loni 21 miliard, z toho 17 miliard zadotovalo hlavní město. Jak se do tohoto financování promítne pandemie a nedostatek turistů? Stojí financování pražské MHD na zahraničních návštěvnících?

Pražská MHD určitě nestojí na turistech ve smyslu, že by ji financovali nějakým nadpolovičním číslem. Nicméně jejich příspěvek je tak významný, že když zmizí, tak se samozřejmě zvýší nutnost dotace.

Na blogu iDNES.cz jste napsal, že před dvaceti lety bylo roční jízdné o sto padesát korun dražší než dnes. Jak jsme k takovému nepoměru došli?

Strategie politické reprezentace v posledních letech byla jasná ve smyslu, že se Pražanům nebude zdražovat. Praha dosud měla příjmy na velice dobré úrovni, takže si to mohla dovolit. Rozhodnutí o pokračování či nepokračování v této strategii je tedy nyní opět na bedrech volených zástupců. Ropid ani dopravní podnik nemohou zdražit ani zlevnit jízdné.

Návrh nové ceny jízdenky je sice vysoký, ale v Bratislavě stojí nejlevnější v přepočtu sedm tisíc. V analýze Ropidu pro hlavní město byla dokonce zmíněna i cena osm tisíc korun. Kolik by tedy byla ideální částka, aby dotace města nemusely být tak vysoké?

V roce 2000 byla cena roční jízdenky 3 800 korun - dnes stojí 3 650. Pokud bychom vzali v úvahu pouze nárůst inflace, byla by výše ceny roční jízdenky nyní okolo 6 100 korun. Pokud do toho započítáme i nárůst počtu spojů a ujetých kilometrů, ta částka by přesáhla oněch osm tisíc.

Spíše pro představu jsme spočítali, že kdyby cestující měli pokrýt veškeré náklady na hromadnou dopravu, tak by roční jízdenka měla stát až 18 tisíc korun, přičemž v podobném poměru by musely zdražit i ostatní jízdenky. Pokud by dopravu měli pokrýt jenom roční kupony, ze kterých je dnes 1,5 miliardy, tak by se cena blížila ke čtyřiceti tisícům. To je samozřejmě absurdní částka, která především ukazuje, jak relativně nízké příjmy z ročních kupónů nyní jsou.

Dovedete si představit, že by lidé teď takovou částku za jízdenku dali?

Pokud se bavíme o diskutované částce na úrovni 5 500 korun ročně, je největší problém v té nutnosti skokově zdražit. Například České dráhy každý rok přidají korunu dvě na kilometr a vlastně si toho nikdo moc nevšimne. My jsme se „zafixovali“ v tom roce 2000. Pak sice ceny mírně rostly, ale růst se zastavil v roce 2010 a následně došlo v roce 2015 opět k poklesu doprovázeném zvýšením slev pro některé skupiny. Pokud se něco dvacet let nezdražuje o málo, je následně jakákoliv zásadnější změna bolestivá pro každého, kdo si jízdenku kupuje.

Zdražovat budou tedy jen roční, nebo i jiné jízdenky?

To je složité. Zatím není elementární shoda politické reprezentace, zda vůbec ke zdražení dojde. A pokud dojde, tak samozřejmě ceně roční jízdenky, která je základní, musí odpovídat i ty jízdenky kratší.

Nebyl by možný kompromis, jaký například funguje v Brně, kde si cestující platí roční jízdenku, ale platí si ji měsíčními poplatky?

My jsme vlastně úplně stejnou věc městu již předkládali. Naše úvaha byla, že bychom zkusili úplně opustit filosofii ročních, pololetních a čtvrtletních jízdenek, a že bychom se zaměřili jen na tu měsíční. Dlouho se v Praze mluvilo o možnosti koupit roční jízdenku na splátky, ale k tomu by dopravní podnik potřeboval mít bankovní licenci. My jsme přišli s konceptem, který je možná podobný Brnu, nebo třeba internetovým službám typu Netflix.

Jak by to fungovalo?

Cestující by platili pouze 500 korun měsíčně. Což je o padesát korun méně, než je aktuální cena měsíčního jízdného. Nicméně dvanáctkrát pět set je šest tisíc, což by bylo u roční nějaké navýšení. Cestující by měli možnost, kdyby například jeli v létě na delší dovolenou, jeden měsíc čerpat, takže by si mohli pětistovku ulevit. A pokud by platili každý měsíc celých 12 měsíců, systém by jim třeba jednu až dvě měsíční platby na účet za věrnost vrátil. Dva měsíce by měl jakoby zdarma a tím pádem by měla ta roční jízdenka cenu pět tisíc. Je třeba ovšem dodat, že i toto je jen principiální návrh, jeden z mnoha. (Návrh po vzniku rozhovoru zveřejnil i náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z Prahy sobě, podle něj by cena mohla být ještě nižší, čtete zde.)

Přesunu lidí do aut se v případě skokového zdražení nebojíte?

Citlivé zdražení by k odlivu cestujících nevedlo. Myslím, že většinu lidí, kteří MHD chtějí cestovat a nemají k tomu vysloveně odpor, už máme. Kdyby individuální doprava vzrostla, tak to bohužel povede k větším kolonám v ulicích. V komunikační síti už úplně není prostor pro zásadní nárůst aut. Vyšší cena jízdného nemusí mít vliv na počet cestujících v hromadné dopravě. Argumentem mohou být počty cestujících v autobusech a vlacích na dojezdu do Prahy. Přestože zde za čtyři pásma PID (ekvivalent území Prahy) zaplatí přes devět tisíc korun za rok, roste počet přepravených osob nejrychleji v republice. Jen ve vlacích o 40 procent za posledních pět let.

Kolik se na jízdném vybralo v loňském roce? Bude výpadek příjmů kvůli pandemii zásadní?

Z ročních kuponů se získá zhruba 1,5 miliardy korun. Loňské tržby v roce 2019 byly asi 4,3 miliardy korun a teď, když nejsou turisté, se odhaduje propad 1,7 miliardy korun. Především ubyli všichni, kteří jezdí na jednotlivé jízdné, nejen turisté. Očekáváme, že původní počty cestujících budou MHD opět využívat nejdříve za dva až tři roky, takže úbytek tržeb se nebude týkat jen letošního roku.

Jedna věc je peníze získat, ale druhá je uspořit. Jsou na stole nějaké úsporné scénáře?

Zadání, že bychom měli realizovat nějaká zásadní omezení, zatím nemáme. V souvislosti s aktuální situací je už ale například výrazně omezená linka 119 na letiště a nejezdí ani nostalgická tramvajová linka číslo 23. Vzhledem ke klidnějšímu večernímu životu došlo i k prodloužení intervalů večerních spojů mezi 21. a 22. hodinou, o víkendech také nejsou posilovány noční spoje. Na základě doporučení WHO a dopravců na celém světě ale trvale hromadná doprava nabízí větší kapacitu, než by odpovídalo aktuální poptávce, aby lidé nejezdili namačkaní. Když v březnu nejezdilo 85 procent cestujících, spoje byly omezené jen o zhruba třicet procent. Hodně se diskutuje i o případném omezení minibusových linek, ale městské části je berou většinou jako přidanou hodnotu pro své občany a tudíž zásahy do jejich provozu nevidí příliš rády.

Jak rychle se dokážete vrátit k pandemickým jízdním řádům? Často jsou nařízeny ze dne na den.

Když ta situace přišla poprvé, bylo nutné poměrně rychle přejít z plných jízdních řádů na poloprázdninové a nakonec i prázdninové. Pokud je podobně bleskový požadavek, tak to do týdne zvládneme, nicméně pro zodpovědnou přípravu nějaké podoby provozu jsou potřeba tři týdny až dva měsíce, podle rozsahu vyžadovaných úprav. Proto se snažíme budoucí vývoj predikovat a i s ohledem na harmonogram výluk potřebné změny implementovat termínově společně.